Главная Одесса Посвятили ГУР — в Одессе возродили боксерский турнир

Посвятили ГУР — в Одессе возродили боксерский турнир

Ua ru
Дата публикации 26 октября 2025 10:23
обновлено: 10:03
Турнир по боксу памяти Семена Трестина состоялся в Одессе
Боксеры на ринге. Фото: Одесская областная военная администрация

В Одессе после шестилетнего перерыва снова состоялся Всеукраинский турнир по боксу памяти Семена Трестина. В этом году он собрал лучших молодых спортсменов со всей страны и был посвящен воинам спецподразделения "Тимура" ГУР МО Украины. Событие стало символом возрождения спортивных традиций региона даже во время войны.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесской областной военной администрации.

Читайте также:

Возрождение турнира

В Одессе завершился XXIV Всеукраинский турнир по боксу среди молодежи и женщин-молодежи, посвященный памяти мастера спорта международного класса Семена Трестина. После шестилетнего перерыва соревнования вернулись именно на родину легендарного спортсмена — в Одесскую область. В этом году турнир посвятили воинам спецподразделения "Тимура" ГУР МО Украины. Их мужество и преданность стали примером для участников, которые выходили на ринг с благодарностью к защитникам.

В течение шести дней на базе спортивного комплекса "Олимпиец" состоялось более ста поединков. Молодые боксеры из разных областей Украины соревновались за победу и право выполнить норматив Мастера спорта Украины.

"Школа бокса Одесской области в очередной раз доказала, что имеет мощный потенциал и настоящий спортивный характер. Именно такие турниры воспитывают будущих чемпионов", — отметили организаторы соревнований.

В Одесі відновили турнір з боксу
Глава Одесской городской военной администрации с гостями на турнире. Фото: Одесская ОГА

Напомним, мы сообщали, что лидер сборной Украины по баскетболу может перейти в "Реал". Также мы писали, что вратарь "Шахтера" зпсудил фанатов Легии.

 

Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
