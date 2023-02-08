Як відбувається перша приватизація порту в Україні

Порт перейшов у приватні руки за понад 200 мільйонів гривень

Фонд держмайна підпише попередню угоду про продаж Усть-Дунайського морського торговельного порту наступного тижня. Покупець пройшов всі необхідні перевірки служби безпеки України

Про це під час брифінгу повідомив начальник регіонального відділення Фонду державного майна України по Одеській та Миколаївській областях Олександр Славський.

"Це (ред. — переможець) ТОВ Еліксир України. З публічних джерел та державних реєстрів видно, що це реально компанія, що працює. Вона займається експортом мінеральних добрив. Їх статутний капітал – 20 млн гривень. Наскільки ми розуміємо, придбання Усть-Дунайського торговельного порту – це отримання у власність компанії нових логістичних потужностей, що дозволить ефективніше працювати", — зазначив посадовець.

Перша приватизація порту в Україні

Морський торговельний порт "Усть-Дунайськ" пройшов приватизацію. Всі активи підприємства перейдуть у приватну власність. Цей порт був завжди збитковий, і лише минулого року на нього звернули увагу через попит потужностей на Дунаї.

Початкова ціна була у 60 мільйонів гривень, проте вже заявлена максимальна вартість становить понад 200 мільйонів гривень. Новий власник зможе інвестувати кошти й зробити сучасний перевантажувальний центр.

Більше про порт

Усть-Дунайський порт розташований у південній частині Жебріянської бухти Чорного моря і стикається з Очаківським гирлом Дунаю. Його управління розташоване у місті Вилкове. Порт створили наприкінці 1970-х років, спочатку він обслуговував ліхтерні перевезення, потім переключився на перевалку вантажів з морських суден на річкові.

Нагадаємо, морський торговельний порт "Білгород-Дністровський" також чекає на приватизацію. Всі активи підприємства перейдуть у приватну власність. Аукціон відбудеться 3 березня на Prozorro.Продажі. Стартова ціна становить 187 млн грн.