Как происходит первая приватизация порта в Украине

Приватизация порта в Одесской области: предварительное соглашение о продаже подпишут на следующей неделе
Фонд госимущества подпишет предварительное соглашение о продаже Усть-Дунайского морского торгового порта на следующей неделе. Покупатель прошел все необходимые проверки службы безопасности Украины
Об этом на брифинге сообщил начальник регионального отделения Фонда государственного имущества Украины по Одесской и Николаевской областях Александр Славский.
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"Это (ред. — победитель) ООО Эликсир Украины. Из публичных источников и государственных реестров видно, что это реально работающая компания. Она занимается экспортом минеральных удобрений. Их уставный капитал — 20 млн гривен. Насколько мы понимаем, приобретение Усть-Дунайского торгового порта — это получение в собственность компании новых логистических мощностей, что позволит более эффективно работать", — отметил чиновник.
Первая приватизация порта в Украине
Морской торговый порт "Усть-Дунайск" прошел приватизацию. Все активы компании перейдут в частную собственность. Этот порт был всегда убыточен, и только в прошлом году на него обратили внимание из-за спроса мощностей на Дунае.
Начальная цена была 60 миллионов гривен, однако уже заявленная максимальная стоимость составляет более 200 миллионов гривен. Новый владелец сможет инвестировать средства и сделать современный перегрузочный центр.
Больше о порте
Усть-Дунайский порт расположен в южной части Жебрианской бухты Черного моря и сталкивается с Очаковским устьем Дуная. Его управление расположено в городе Вилково. Порт был создан в конце 1970-х годов, сначала он обслуживал фонарные перевозки, затем переключился на перевалку грузов с морских судов на речные.
Напомним, морской торговый порт "Белгород-Днестровский" также ожидает приватизацию. Все активы компании перейдут в частную собственность. Аукцион состоится 3 марта на Prozorro.Продажи. Стартовая цена составляет 187 млн. грн.