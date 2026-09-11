Україна розвиватиме приватний флот для морського експорту

Корабель в порту. Фото ілюстративне : Новини.LIVE

Морські порти Великої Одеси залишаються головним шляхом для українського аграрного експорту, попри російські атаки. Повноцінної альтернативи цьому маршруту наразі немає. Водночас держава шукає рішення для безпечної роботи бізнесу та розвитку приватного флоту, який має посилити морську логістику України.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на AgroPortal.

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Атаки ускладнюють логістику

Через посилення російських обстрілів портової інфраструктури та суден, які прямують морським коридором, робота водної логістики стала складнішою. Водночас порти Великої Одеси залишаються ключовим маршрутом для вивезення значної частини українського аграрного експорту. Заступник міністра розвитку громад та територій України Андрій Кашуба заявив про це під час LFM 2026. За його словами, повноцінної альтернативи морському шляху через порти Великої Одеси наразі немає.

Держава та бізнес регулярно шукають рішення для стабільної роботи логістики. Зокрема, це відбувається в межах аграрного штабу та штабу із забезпечення морського коридору.

Серед напрямів роботи — пошук тимчасових альтернативних маршрутів, розвиток залізничних перевезень та вирішення проблем на дунайському напрямку.

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Під час дискусії також обговорили можливість спільного придбання державою та бізнесом суден для роботи в Чорному морі. Кашуба повідомив, що це питання вже опрацьовували разом із Міністерством аграрної політики та продовольства.

Водночас у Мінінфраструктури не бачать необхідності в тому, щоб держава самостійно керувала великим флотом. Основна мета — створити умови, за яких приватний бізнес зможе купувати судна та використовувати їх для морських перевезень.

"Ми, як державний сектор, маємо здебільшого не оперувати державним флотом. Ми маємо створити належні умови для того, щоб бізнес міг і купувати нові судна, і працювати на лініях", — зазначив Андрій Кашуба.

За його словами, головною умовою для розвитку морських перевезень залишається безпека. Водночас українська інфраструктура готова забезпечувати роботу як приватного, так і державного секторів.

Заміна портам

Російські атаки на портову інфраструктуру Одещини та цивільні судна створюють дедалі більше ризиків для роботи морського коридору. Через загрозу судновласники можуть відмовлятися від заходу в українські порти, однак альтернативні маршрути не здатні повністю компенсувати морські перевезення. Через порти Великої Одеси щороку проходило близько 60–70 млн тонн вантажів, зокрема близько 40 млн тонн аграрної продукції, 30 млн тонн руди та 3–4 млн тонн металургійної продукції. Для порівняння, маршрут через Молдову може пропускати лише близько 400 тисяч тонн.

Проблемою залишається і висока вартість такої логістики. Доставка вантажів залізницею до портів Великої Одеси територією України коштувала близько 40–45 доларів за тонну, тоді як маршрут до румунської Констанци через Молдову може обходитися приблизно у 140 доларів за тонну. Додаткові труднощі виникають на західних напрямках через Угорщину, Словаччину та Польщу, зокрема через різну ширину залізничної колії. У разі скорочення морського експорту це може суттєво збільшити витрати та знизити конкурентоспроможність української продукції на зовнішніх ринках.

Як повідомляли Новини.LIVE, Росія останніми місяцями значно посилила атаки на цивільні судна та портову інфраструктуру України. Найбільший тиск фіксують у Чорному морі, де ворог намагається ускладнити роботу морського коридору. Ситуація залишається складною, однак українські захисники продовжують оборону. Морський експорт повністю не зупинений.

Також Новини.LIVE писали, що російський Чорноморський флот фактично втратив можливість вільно діяти у Чорному морі. Більшість кораблів РФ не виходить у відкриту акваторію, а ракетні пуски росіяни проводять безпосередньо з гаваней. Водночас для Одеси та морського коридору залишаються серйозні загрози з боку авіації, ракет і безпілотників.