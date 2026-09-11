Украина будет развивать частный флот для морского экспорта

Корабль в порту. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Морские порты Большой Одессы остаются основным путем для украинского агроэкспорта, несмотря на российские атаки. Полноценной альтернативы этому маршруту пока нет. В то же время государство ищет решения для безопасной работы бизнеса и развития частного флота, который должен укрепить морскую логистику Украины.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на AgroPortal.

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Атаки затрудняют логистику

Из-за усиления российских обстрелов портовой инфраструктуры и судов, следующих по морскому коридору, работа водной логистики стала более сложной. В то же время порты Большой Одессы остаются ключевым маршрутом для вывоза значительной части украинского агропромышленного экспорта. Заместитель министра развития общин и территорий Украины Андрей Кашуба заявил об этом во время LFM 2026. По его словам, полноценной альтернативы морскому пути через порты Большой Одессы пока нет.

Государство и бизнес регулярно ищут решения для стабильной работы логистики. В частности, это происходит в рамках аграрного штаба и штаба по обеспечению морского коридора.

Среди направлений работы — поиск временных альтернативных маршрутов, развитие железнодорожных перевозок и решение проблем на дунайском направлении.

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Государство делает ставку на бизнес

В ходе дискуссии также обсудили возможность совместной закупки государством и бизнесом судов для работы в Черном море. Кашуба сообщил, что этот вопрос уже прорабатывался совместно с Министерством аграрной политики и продовольствия.

В то же время в Мининфраструктуры не видят необходимости в том, чтобы государство самостоятельно управляло крупным флотом. Основная цель — создать условия, при которых частный бизнес сможет приобретать суда и использовать их для морских перевозок.

"Мы, как государственный сектор, в основном не должны управлять государственным флотом. Мы должны создать надлежащие условия для того, чтобы бизнес мог и приобретать новые суда, и работать на линиях", — отметил Андрей Кашуба.

По его словам, главным условием для развития морских перевозок остается безопасность. В то же время украинская инфраструктура готова обеспечивать работу как частного, так и государственного секторов.

Замена портам

Российские атаки на портовую инфраструктуру Одесской области и гражданские суда создают все больше рисков для работы морского коридора. Из-за угрозы судовладельцы могут отказываться от захода в украинские порты, однако альтернативные маршруты не способны полностью компенсировать морские перевозки. Через порты Большой Одессы ежегодно проходило около 60–70 млн тонн грузов, в том числе около 40 млн тонн сельскохозяйственной продукции, 30 млн тонн руды и 3–4 млн тонн металлургической продукции. Для сравнения: маршрут через Молдову может пропускать лишь около 400 тысяч тонн.

Проблемой остается и высокая стоимость такой логистики. Доставка грузов по железной дороге в порты Большой Одессы по территории Украины обходилась примерно в 40–45 долларов за тонну, тогда как маршрут в румынскую Констанцу через Молдову может обходиться примерно в 140 долларов за тонну. Дополнительные трудности возникают на западных направлениях через Венгрию, Словакию и Польшу, в частности из-за различной ширины железнодорожной колеи. В случае сокращения морского экспорта это может существенно увеличить расходы и снизить конкурентоспособность украинской продукции на внешних рынках.

Как сообщали Новини.LIVE, в последние месяцы Россия значительно усилила атаки на гражданские суда и портовую инфраструктуру Украины. Наибольшее давление фиксируется в Черном море, где враг пытается затруднить работу морского коридора. Ситуация остается сложной, однако украинские защитники продолжают оборону. Морской экспорт полностью не остановлен.

Также Новини.LIVE писали, что российский Черноморский флот фактически утратил возможность свободно действовать в Черном море. Большинство кораблей РФ не выходит в открытую акваторию, а ракетные пуски россияне проводят непосредственно из гаваней. В то же время для Одессы и морского коридора сохраняются серьезные угрозы со стороны авиации, ракет и беспилотников.