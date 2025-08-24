Відео
Головна Одеса Привітання з Днем Незалежності від одеситів — які побажання

Привітання з Днем Незалежності від одеситів — які побажання

Ua ru
Дата публікації: 24 серпня 2025 10:13
День Незалежності України 2025 — гарні побажання від одеситів
День вишиванки в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Сьогодня Україна святкує День Незалежності  — день, коли особливо відчувається цінність свободи і власного шляху. Вже четвертий рік триває повномасштабна війна, і українці відзначають це свято під звуки сірки та вибухів. Масштабні гуляння пішли в минуле зараз кожен згадує своїх близьких, які віддали своє життя за незалежність нашої країни.

Журналісти Новини.LIVE розпитали мешканців міста, що вони хочуть сказати українцям у це свято, — і зібрали найтепліші відповіді.

Читайте також:

Головне побажання

У першу чергу люди говорять про найцінніше — тишу на фронті та можливість обійняти своїх. Ці побажання прості, але саме вони сьогодні визначають сенс свята і щоденних очікувань.

"Перш за все миру і щоб всі рідні повернулися додому, щоб всі були щасливі і здорові", – каже Олена.

Привітання з Днем Незалежності від Олени
Одеситка Олена вітає українців з Днем Незалежності. Фото: Новини.LIVE 

Бажання миру поєднується з вірою у швидке завершення війни. Для багатьох перемога — це не абстракція, а конкретна надія на безпеку в домі та місті. Вона сприймається як необхідна умова для змін і відновлення.

"Я бажаю всім миру, щастя, злагоди і буде скоро перемога. Миру і перемоги, це найголовніше", — зазначає Марія.

Одеситка з вітаннями до Дня Незалежності
Місцева жителька Марія з привітаннями на День Незалежності. Фото: Новини.LIVE

Разом із цим лунає прохання до долі про повернення захисників. Це очікування єднає родини, двори і цілі громади, які щодня тримають зв’язок і рахують дні до зустрічі. У цих словах — відповідальність і вдячність тим, хто боронить країну.

"Досягнення миру для нашої країни, це найголовніше для нас на сьогоднішній день. Щоб наші всі хлопці повернулися живими", — розповідає Ольга

Привітання з Днем Незалежності від одеистки Ольги
Одеситка Ольга про найголовніше для нашої країни сьогодні. Фото: Новини.LIVE

Такі побажання збираються в єдину думку: завершити війну, зберегти життя і повернути нормальність. Вони задають тон святу, у якому головне — не урочистості, а спільна воля вистояти. Саме це сьогодні звучить найщиріше на одеських вулицях.

Цінності щодня

Окрім миру й перемоги, люди наголошують на простих речах, що тримають суспільство разом. Йдеться про взаємну підтримку, турботу про близьких і вірність країні як щоденну практику.

"Миру і волі. Перемоги, дочекатися і залишатися зі своїми близькими, залишатися добрими, чемними і не зраджувати свою країну", — каже Олеся.

Привітання з Днем Незалежності від Олесі
Одеситка Олеся вітає українців з Днем Незалежності. Фото: Новини.LIVE

Ці орієнтири формують атмосферу довіри й взаємоповаги. Саме з них починається відчуття дому та впевненості в завтрашньому дні. Такий підхід допомагає триматися разом і рухатися до спільного майбутнього.

"Закінчення війни і щоб все було як раніше. Бути щасливими і жити без війни і щастя, всім бажаю щастя, радості, щоб всі друг друга любили", — каже Марія.

Привітання з Днем Незалежності від одеситів
Щирі вітання на День Незалежності від одеситки Марії. Фото: Новини.LIVE

У цих побажаннях звучить прагнення до звичайного життя без страху та сирен. Люди мріють про будні, у яких цінується радість від простих речей і тепло в родинах. День Незалежності нагадує, що сила країни народжується з цих щоденних дрібниць.

Раніше ми писали про те, які будуть виплати та субсидії до Дня Незалежності, а також про те, що у Києві відбудеться мистецький проєкт "Знаки ідентичності".

Хлопонін Микита - Журналіст
Автор:
Хлопонін Микита
