День Независимости Украины 2025 - хорошие пожелания от одесситов

День вышиванки в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Сегодня Украина празднует День Независимости — день, когда особенно ощущается ценность свободы и собственного пути. Уже четвертый год продолжается полномасштабная война, и украинцы отмечают этот праздник под звуки серы и взрывов. Масштабные гуляния ушли в прошлое сейчас каждый вспоминает своих близких, которые отдали свою жизнь за независимость нашей страны.

Журналисты Новини.LIVE расспросили жителей города, что они хотят сказать украинцам в этот праздник, — и собрали самые теплые ответы.

Реклама

Читайте также:

Главное пожелание

В первую очередь люди говорят о самом ценном — тишине на фронте и возможности обнять своих. Эти пожелания простые, но именно они сегодня определяют смысл праздника и ежедневных ожиданий.

"Прежде всего мира и чтобы все родные вернулись домой, чтобы все были счастливы и здоровы", — говорит Елена.

Одесситка Елена поздравляет украинцев с Днем Независимости. фото: Новини.LIVE

Желание мира сочетается с верой в скорое завершение войны. Для многих победа — это не абстракция, а конкретная надежда на безопасность в доме и городе. Она воспринимается как необходимое условие для изменений и восстановления.

"Я желаю всем мира, счастья, согласия и будет скоро победа. Мира и победы, это самое главное", — отмечает Мария.

Местная жительница Мария с поздравлениями на День Независимости. фото: Новини.LIVE

Вместе с этим звучит просьба к судьбе о возвращении защитников. Это ожидание объединяет семьи, дворы и целые общины, которые ежедневно держат связь и считают дни до встречи. В этих словах — ответственность и благодарность тем, кто защищает страну.

"Достижение мира для нашей страны, это самое главное для нас на сегодняшний день. Чтобы наши все ребята вернулись живыми", — рассказывает Ольга

Одесситка Ольга о самом главном для нашей страны сегодня. Фото: Новини.LIVE

Такие пожелания собираются в единую мысль: завершить войну, сохранить жизнь и вернуть нормальность. Они задают тон празднику, в котором главное — не торжества, а общая воля выстоять. Именно это сегодня звучит искреннее всего на одесских улицах.

Ценности каждый день

Кроме мира и победы, люди отмечают простые вещи, которые держат общество вместе. Речь идет о взаимной поддержке, заботе о близких и верности стране как ежедневной практике.

"Мира и свободы. Победы, дождаться и оставаться со своими близкими, оставаться добрыми, вежливыми и не предавать свою страну", — говорит Олеся.

Одесситка Олеся поздравляет украинцев с Днем Независимости. фото: Новини.LIVE

Эти ориентиры формируют атмосферу доверия и взаимоуважения. Именно с них начинается ощущение дома и уверенности в завтрашнем дне. Такой подход помогает держаться вместе и двигаться к общему будущему.

"Окончание войны и чтобы все было как раньше. Быть счастливыми и жить без войны и счастья, всем желаю счастья, радости, чтобы все друг друга любили", — говорит Мария.

Искренние поздравления на День Независимости от одесситки Марии, фото: Новини.LIVE

В этих пожеланиях звучит стремление к обычной жизни без страха и сирен. Люди мечтают о буднях, в которых ценится радость от простых вещей и тепло в семьях. День Независимости напоминает, что сила страны рождается из этих ежедневных мелочей.

Ранее мы писали о том, какие будут выплаты и субсидии ко Дню Независимости, а также о том, что в Киеве состоится художественный проект "Знаки идентичности".