Про нюанси складання цьогорічного мультимедійного тесту в Одесі

Здобувачі освіти складають тест. Ілюстраційне фото: Укрінформ

Під час складання Національного мультимедійного тесту для вступу у навчальні заклади можуть статися різні ситуації, зокрема й такі, під час яких проходити тестування стає неможливим. У разі потреби майбутні здобувачі середньої або вищої освіти мають право подати апеляційні заяви до відповідних інстанцій.

Про це повідомив директор Одеського регіонального центру оцінювання якості освіти Анатолій Анісімов.

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Апеляції через перешкоди

Під час складання НМТ може трапитись й таке, що людина не може зосередитись через різні фактори. Зокрема, заважити можуть й розмови інспекторів, погане самопочуття або ворожі обстріли, можливість яких також, на жаль, не виключена. Якщо ж дійсно є якась перешкода на шляху до успішного складання іспиту, то здобувач освіти має право подати апеляцію.

"Якщо ви бачите, що вам щось заважає працювати, то ви маєте право підійти до відповідального за пункт тестування, взяти у нього спеціальний бланк. Заповнити його. І написати до регіонального центру заяву про те, що вам щось заважало, і це може вплинути на результати. І ми будемо розглядати та з'ясовувати усі обставини", — зазначив директор Одеського регіонального центру оцінювання якості освіти Анатолій Анісімов.

Він додав, що заява розглядатиметься лише у разі, коли вона написана була у самому пункті тестування. Тобто варто остаточно переконатися у потребі подати апеляцію й тоді написати заяву не виходячи з пункту тестування.

Власні підрахунки та офіційні результати

Попередні тестові бали можна буде побачити одразу після завершення роботи. За кожне завдання вказана певна кількість балів. Таким чином, можна самостійно підрахувати свій загальний бал за НМТ. Якщо ж офіційні результати не збігаються із власними підрахунками, то людина також має право подати відповідну апеляцію.

"Ви маєте право подати апеляцію до Українського центру оцінювання якості освіти саме на результат роботи. Як подавати апеляцію, є на сайті, також там вказані усі інструкції. За досвідом минулих років, таких апеляцій мало, адже система дуже прозора", —пояснив Анатолій Анісімов.

Більше інформації для здобувачів освіти

Ми писали, що Обудсмен з прав людини Дмитро Лубінець пояснив, як людям з тимчасово окупованих територій України вступити до закладів вищої освіти в 2024 році. За його словами, документи подаються через електронний особистий кабінет вступника, який необхідно зареєструвати на сайті Єдиної державної електронної бази з питань освіти.

Також на найближчих пленарних засіданнях ВР повинна ухвалити у другому читанні проєкт Закону про внесення змін до деяких законів України щодо фінансування здобуття вищої освіти та надання державної цільової підтримки її здобувачам. За ним змінять набір на державну форму навчання і введуть гранти на здобуття вищої освіти.