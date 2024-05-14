О нюансах сдачи мультимедийного теста в этом году в Одессе

Соискатели образования сдают тест. Иллюстрационное фото: Укринформ

При сдаче Национального мультимедийного теста для поступления в учебные заведения могут произойти различные ситуации, в том числе такие, во время которых проходить тестирование становится невозможным. В случае необходимости будущие соискатели среднего или высшего образования имеют право подать апелляционные заявления в соответствующие инстанции.

Об этом сообщил директор Одесского регионального центра оценивания качества образования Анатолий Анисимов.

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Апелляции из-за препятствий

При составлении НМТ может случиться и такое, что человек не может сосредоточиться из-за разных факторов. В частности, мешать могут и разговоры инспекторов, плохое самочувствие или вражеские обстрелы, возможность которых также, к сожалению, не исключена. Если действительно есть какое-то препятствие на пути к успешной сдаче экзамена, то соискатель образования имеет право подать апелляцию.

"Если вы видите, что вам что-то мешает работать, вы имеете право подойти к ответственному за пункт тестирования, взять у него специальный бланк. Заполнить его. И написать в региональный центр заявление о том, что вам что-то мешало, и это может повлиять на результаты. И мы будем рассматривать и выяснять все обстоятельства", — отметил директор Одесского регионального центра оценивания качества образования Анатолий Анисимов.

Он добавил, что заявление будет рассматриваться только в том случае, если оно написано было в самом пункте тестирования. То есть следует окончательно убедиться в необходимости подать апелляцию и тогда написать заявление, не выходя из пункта тестирования.

Собственные подсчеты и официальные результаты

Предварительные тестовые баллы можно увидеть сразу после завершения работы. За каждое задание указано определенное количество баллов. Таким образом, можно самостоятельно подсчитать свой общий балл по НМТ. Если же официальные результаты не совпадают с собственными подсчетами, человек также имеет право подать соответствующую апелляцию.

"Вы имеете право подать апелляцию в Украинский центр оценивания качества образования именно на результат работы. Как подавать апелляцию, есть на сайте, также там указаны все инструкции. По опыту прошлых лет, таких апелляций мало, ведь система очень прозрачная", — пояснил Анатолий Анисимов.

Больше информации для получателей образования

Мы писали, что Обудсмен по правам человека Дмитрий Лубинец объяснил, как людям с временно оккупированных территорий Украины поступить в вузы в 2024 году. По его словам, документы представляются через электронный личный кабинет абитуриента, который необходимо зарегистрировать на сайте Единой государственной электронной базы по вопросам образования.

Также на ближайших пленарных заседаниях ВР должна принять во втором чтении проект Закона о внесении изменений в некоторые законы Украины о финансировании получения высшего образования и предоставлении государственной целевой поддержки его соискателям. По нему сменят набор на государственную форму обучения и введут гранты на получение высшего образования.