Марія Захарова звинуватила Україну та інші країни у контрабанді зброї

Марія Захарова. Фото ілюстративне: ТСН

Представниця російського МЗС Марія Захарова розповсюдила черговий фейк РФ, звинувативши Україну у постачанні контрабандної зброї у різні країни світу. У торговій оборудці, окрім нашої держави, задіяні Молдова, Румунія, Польща, Болгарія, Фінляндія та чимало інших міжнародних партнерів.

Про це повідомляють журналісти видання Newsweek.

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Звинування з боку МЗС РФ

На нещодавньому брифінгу офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова звинуватила Румунію, Польщу та Болгарію у причетності до контрабанди зброї з України. За її словами, незаконним торговим шляхом керують організовані злочинні групи за підтримки корумпованих чиновників.

За даними Марії Захарової, зброя нібито вивозиться з території України кількома маршрутами. Зокрема через Угорщину, Румунію, Польщу, Словаччину та Молдову.

Звинувачення балканських країн

Не оминула представниця російського МЗС і балканські країни. Фінляндія, яка нещодавно вступила до НАТО, також нібито підключилася до маршрутів нелегальної зброї як транзитний пункт. А постачання її до Болгарії, Туреччини, Чорногорії та окремих регіонів Африки і Близького Сходу здійснюється морськими шляхами через порти Одещини.

При цьому про закупівлю іранських дронів та китайських ракет Росією Захарова вирішила промовчати.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те чи вплине постачання зброї з США на війну в Україні. А також про те, як Велика Британія допоможе ЗСУ.