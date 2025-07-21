Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівДімІндустріїПсихологіяСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Продаж зброї з Одеси — у Росії запустили нову методичку

Продаж зброї з Одеси — у Росії запустили нову методичку

Ua ru
Дата публікації: 21 липня 2025 18:19
Марія Захарова звинуватила Україну та інші країни у контрабанді зброї
Марія Захарова. Фото ілюстративне: ТСН

Представниця російського МЗС Марія Захарова розповсюдила черговий фейк РФ, звинувативши Україну у постачанні контрабандної зброї у різні країни світу. У торговій оборудці, окрім нашої держави, задіяні Молдова, Румунія, Польща, Болгарія, Фінляндія та чимало інших міжнародних партнерів.

Про це повідомляють журналісти видання Newsweek.

Реклама
Читайте також:

Звинування з боку МЗС РФ

На нещодавньому брифінгу офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова звинуватила Румунію, Польщу та Болгарію у причетності до контрабанди зброї з України. За її словами, незаконним торговим шляхом керують організовані злочинні групи за підтримки корумпованих чиновників.

За даними Марії Захарової, зброя нібито вивозиться з території України кількома маршрутами. Зокрема через Угорщину, Румунію, Польщу, Словаччину та Молдову.

Звинувачення балканських країн

Не оминула представниця російського МЗС і балканські країни. Фінляндія, яка нещодавно вступила до НАТО, також нібито підключилася до маршрутів нелегальної зброї як транзитний пункт. А постачання її до Болгарії, Туреччини, Чорногорії та окремих регіонів Африки і Близького Сходу здійснюється морськими шляхами через порти Одещини.

При цьому про закупівлю іранських дронів та китайських ракет Росією Захарова вирішила промовчати.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те чи вплине постачання зброї з США на війну в Україні. А також про те, як Велика Британія допоможе ЗСУ.

Одеса зброя Новини Одеси війна в Україні Росія
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації