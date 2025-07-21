Мария Захарова обвинила Украину и другие страны в контрабанде оружия

Мария Захарова. Фото иллюстративное: ТСН

Представительница российского МИДа Мария Захарова распространила очередной фейк РФ, обвинив Украину в поставках контрабандного оружия в разные страны мира. В торговой сделке, кроме нашего государства, задействованы Молдова, Румыния, Польша, Болгария, Финляндия и многие другие международные партнеры.

Об этом сообщают журналисты издания Newsweek.

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Обвинения со стороны МИД РФ

На недавнем брифинге официальный представитель МИДа РФ Мария Захарова обвинила Румынию, Польшу и Болгарию в причастности к контрабанде оружия из Украины. По ее словам, незаконным торговым путем руководят организованные преступные группы при поддержке коррумпированных чиновников.

По данным Марии Захаровой, оружие якобы вывозится с территории Украины несколькими маршрутами. В частности через Венгрию, Румынию, Польшу, Словакию и Молдову.

Обвинения балканских стран

Не обошла представительница российского МИДа и балканские страны. Финляндия, которая недавно вступила в НАТО, также якобы подключилась к маршрутам нелегального оружия как транзитный пункт. А поставки его в Болгарию, Турцию, Черногорию и отдельные регионы Африки и Ближнего Востока осуществляется морскими путями через порты Одесской области.

При этом о закупке иранских дронов и китайских ракет Россией Захарова решила умолчать.

Напомним, недавно мы писали о том повлияют ли поставки оружия из США на войну в Украине. А также о том, как Великобритания поможет ВСУ.