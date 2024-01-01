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Прогноз погоди на сьогодні в Одесі — що очікувати

1 січня 2024 07:30
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди на сьогодні в Одесі — що очікувати
Люди гуляють в центрі Одеси. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Сьогодні, 1 січня, в Одесі очікується мінлива хмарність із проясненнями. Температура повітря подекуди буде підвищуватися до +11 °C,  морська вода — +4…+ 5 °C.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

Ранок: зранку очікується похмура погода, можливі опади. Температура становитиме +9 °C. Вітер південний — 5,4 м/с.

День: вдень в Одесі зберігатиметься мінлива хмарність. Температура становитиме +11 °C.  Вітер південний — 4,4 м/с. 

Вечір: на вечір опадів теж не передбачається. Температура повітря підвищиться до +8 °C. Вітер південний — до 4,7 м/с. 

Схід сонця: 1 січня сонце зійде о 07:41.
Захід сонця: 1 січня сонце заходитиме о 16:20.
Тривалість світлового дня: 8 годин і 39 хвилин.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Прогноз погоди в Одеській області 

  • Хмарно.
  • Без опадів.
  • Вночі та вранці туман, місцями ожеледиця.
  • Вітер вночі змінних напрямків, вдень південно-західний, 3-8 м/с.
  • Температура вночі від +3...+7 °С, вдень +8...+10 °С.
  • На автошляхах області видимість 200-500 м, місцями ожеледиця.
Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: скриншот

Погода в Україні 

Сьогодні по всій Україні температура повітря буде нетипово високою для січня: близько +3…+6 °С — на сході країни, до +5…+8 °С — у центральних і західних областях, близько +2…+5 °С — у північних, до + 8…+11 ° С — у південних. Уночі температура повітря в усіх регіонах становитиме близько 0 °C.

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