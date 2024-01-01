Прогноз погоди на сьогодні в Одесі — що очікувати
Сьогодні, 1 січня, в Одесі очікується мінлива хмарність із проясненнями. Температура повітря подекуди буде підвищуватися до +11 °C, морська вода — +4…+ 5 °C.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Прогноз погоди в Одесі
Ранок: зранку очікується похмура погода, можливі опади. Температура становитиме +9 °C. Вітер південний — 5,4 м/с.
День: вдень в Одесі зберігатиметься мінлива хмарність. Температура становитиме +11 °C. Вітер південний — 4,4 м/с.
Вечір: на вечір опадів теж не передбачається. Температура повітря підвищиться до +8 °C. Вітер південний — до 4,7 м/с.
Схід сонця: 1 січня сонце зійде о 07:41.
Захід сонця: 1 січня сонце заходитиме о 16:20.
Тривалість світлового дня: 8 годин і 39 хвилин.
Прогноз погоди в Одеській області
- Хмарно.
- Без опадів.
- Вночі та вранці туман, місцями ожеледиця.
- Вітер вночі змінних напрямків, вдень південно-західний, 3-8 м/с.
- Температура вночі від +3...+7 °С, вдень +8...+10 °С.
- На автошляхах області видимість 200-500 м, місцями ожеледиця.
Погода в Україні
Сьогодні по всій Україні температура повітря буде нетипово високою для січня: близько +3…+6 °С — на сході країни, до +5…+8 °С — у центральних і західних областях, близько +2…+5 °С — у північних, до + 8…+11 ° С — у південних. Уночі температура повітря в усіх регіонах становитиме близько 0 °C.
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