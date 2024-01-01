Прогноз погоды на сегодня в Одессе — чего ждать
Сегодня, 1 января, в Одессе ожидается переменная облачность с прояснениями. Температура воздуха будет подниматься до +11 °C, морская вода — +4…+ 5 °C.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Прогноз погоды в Одессе.
Утро: утром ожидается пасмурная погода, возможны осадки. Температура будет составлять +9 °C. Ветер южный — 5,4 м/с.
День: днем в Одессе переменная облачность. Температура будет составлять +11 °C. Ветер южный — 4,4 м/с.
Вечер: к вечеру осадков тоже не предполагается. Температура воздуха поднимется до +8 °C. Ветер южный — до 4,7 м/с.
Восход: 1 января солнце взойдет в 07:41.
Заход: 1 января солнце будет заходить в 16:20.
Продолжительность светового дня: 8 часов и 39 минут.
Прогноз погоды в Одесской области
- Облачно.
- Без осадков.
- Ночью и утром туман, местами гололедица.
- Ветер ночью переменные направления, днем юго-западный, 3-8 м/с.
- Температура ночью от +3...+7°С, днем +8...+10°С.
- На автодорогах области видимость 200-500 м, местами гололедица.
Погода в Украине
Сегодня по всей Украине температура воздуха будет нетипично высокой для января: около +3…+6 °С — на востоке страны, до +5…+8 °С — в центральных и западных областях, около +2…+5 °С — в северных, до +8…+11°С — у южных. Ночью температура воздуха во всех регионах составит около 0 °C.
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