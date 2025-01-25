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Синоптики порадували прогнозом погоди в Одесі на завтра

25 січня 2025 16:45
Світлана Силенко - Редактор
Погода в Одесі на завтра, 26 січня
Жінка йде містом. Фото: Новини.LIVE
Світлана Силенко - Редактор

Завтра, 26 січня, синоптики обіцяють в Одесі та Одеській області хмарну погоду з проясненнями й без істотних опадів. Температура повітря залишиться плюсовою, а про зиму нагадуватиме тільки дата в календарі. 

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі на 26 січня

Ніч: вночі без опадів. Температура становитиме +6 °C. Вітер східний, 8 м/с.

Ранок: зранку теж без опадів. Температура становитиме +6 °C. Вітер східний, 4 м/с.

День: вдень в Одесі зберігатиметься мінлива хмарність. Температура становитиме близько +10 °C. Вітер східний, 4 м/с. 

Вечір: на вечір небо буде похмурим. Температура повітря теж буде +8°C. Вітер південний, 6 м/с. 

Схід сонця: 26 січня сонце зійде о 07:27.
Захід сонця: 26 січня сонце заходитиме о 16:52.
Тривалість світлового дня: 9 годин і 25 хвилин.

Прогноз погоди в Одесі - фото 1
Погода в Одесі на неділю. Фото: скриншот

Погода в Одеській області на 26 січня

  • Хмарно.
  • Без істотних опадів.
  • Вночі та вранці туман.
  • Вітер південно-східний 7-12 м/с.
  • Температура вночі +2...+7 °С, вдень +5...+10 °С.
  • На автошляхах області вночі та вранці туман, видимість 200-500 м.
Прогноз погоди в Одесі - фото 2
Погода в Одеській області на неділю. Фото: скриншот

Нагадаємо, в Україні 26 січня погода буде переважно хмарною. Істотних опадів не передбачається, однак буде рвучкий вітер. Також ми повідомляли, що в Харкові 26 січня буде хмарно із проясненнями.

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