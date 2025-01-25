Погода в Одессе на завтра, 26 января

Синоптики порадовали прогнозом погоды в Одессе на завтра
Завтра, 26 января, синоптики обещают в Одессе и Одесской области облачную погоду с прояснениями и без существенных осадков. Температура воздуха останется плюсовой, а о зиме будет напоминать только дата в календаре.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Прогноз погоды в Одессе на 26 января
Ночь:ночью без осадков. Температура составит +6 °C. Ветер восточный, 8 м/с.
Утро:Утром тоже без осадков. Температура составит +6 °C. Ветер восточный, 4 м/с.
День: днем в Одессе будет сохраняться переменная облачность. Температура составит около +10 °C. Ветер восточный, 4 м/с.
Вечер:На вечер небо будет пасмурным. Температура воздуха тоже будет +8 °C. Ветер южный, 6 м/с.
Восход солнца: 26 января солнце взойдет в 07:27.
Заход солнца: 26 января солнце будет заходить в 16:52.
Продолжительность светового дня: 9 часов и 25 минут.
Погода в Одесской области на 26 января
- Облачно.
- Без существенных осадков.
- Ночью и утром туман.
- Ветер юго-восточный 7-12 м/с.
- Температура ночью +2...+7°С, днем +5...+10°С.
- На автодорогах области ночью и утром туман, видимость 200-500 м.
Напомним, в Украине 26 января погода будет преимущественно облачной. Существенных осадков не предвидится, однако будет порывистый ветер. Также мы сообщали, что в Харькове 26 января будет облачно с прояснениями.
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