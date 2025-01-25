Погода в Одессе на завтра, 26 января

Женщина идет по городу. Фото: Новини.LIVE

Завтра, 26 января, синоптики обещают в Одессе и Одесской области облачную погоду с прояснениями и без существенных осадков. Температура воздуха останется плюсовой, а о зиме будет напоминать только дата в календаре.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Ночь:ночью без осадков. Температура составит +6 °C. Ветер восточный, 8 м/с.

Утро:Утром тоже без осадков. Температура составит +6 °C. Ветер восточный, 4 м/с.

День: днем в Одессе будет сохраняться переменная облачность. Температура составит около +10 °C. Ветер восточный, 4 м/с.

Вечер:На вечер небо будет пасмурным. Температура воздуха тоже будет +8 °C. Ветер южный, 6 м/с.

Восход солнца: 26 января солнце взойдет в 07:27.

Заход солнца: 26 января солнце будет заходить в 16:52.

Продолжительность светового дня: 9 часов и 25 минут.

Погода в Одессе на воскресенье. Фото: скриншот

Погода в Одесской области на 26 января

Облачно.

Без существенных осадков.

Ночью и утром туман.

Ветер юго-восточный 7-12 м/с.

Температура ночью +2...+7°С, днем +5...+10°С.

На автодорогах области ночью и утром туман, видимость 200-500 м.

Погода в Одесской области на воскресенье. Фото: скриншот

Напомним, в Украине 26 января погода будет преимущественно облачной. Существенных осадков не предвидится, однако будет порывистый ветер. Также мы сообщали, что в Харькове 26 января будет облачно с прояснениями.