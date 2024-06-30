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Прогноз погоди в Одесі — синоптики обіцяють спекотний початок літа

30 червня 2024 17:15
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Одесі та Одеській області на 1 липня
Чоловік стоїть під відкритим душем. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Погода в Одесі завтра, 1 липня, буде увесь день спекотною. В місті небо буде ясним, й хмари не затьмарять його до кінця дня. Без опадів. Температура повітря вдень підійметься до +33 °C. На Одещині погодні умови сприятимуть дуже низькій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Погода в Одесі 1 липня

Ніч: вночі без опадів. Температура становитиме +23 °C. Вітер південний, 7 м/с.

Ранок: зранку теж без опадів. Температура становитиме +24 °C. Вітер північний, 3 м/с.

День: вдень в Одесі зберігатиметься сонячна погода. Температура становитиме +33 °C.  Вітер північний, 2 м/с. 

Вечір: на вечір опадів теж не передбачається. Температура повітря буде +32 °C. Вітер східний, 4 м/с. 

Тривалість дня: 15 год 44 хв.
Схід — 05:08.
Захід — 20:53.

Прогноз погоди в Одесі — синоптики обіцяють спекотний початок літа - фото 1
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Погода в Одеській області 1 липня

  • Мінлива хмарність.
  • Без опадів.
  • Вітер південний 5-10 м/с.
  • Температура вночі +16...+21°C, вдень +30...+35 °C.
  • На автошляхах області видимість добра.
Прогноз погоди в Одесі — синоптики обіцяють спекотний початок літа - фото 2
Детальний прогноз погоди в Одеській області Фото: скриншот

Погода в Україні 1 липня

В Україні у понеділок, 1 липня, очікується одна з найспекотніших погод по всій Європі. Максимальна температура повітря досягатиме +30...+35 °C, на сході та південному сході подекуди до +34...+37 °C.

На заході прогнозують місцями пониження температури на кілька градусів, однак вдень повітря все ж прогріється до +30 °C і навіть вище.

Через візит атмосферного в другій половині дня або увечері на заході пройдуть грозові дощі, але у переважній частині територій країни завтра буде суха погода з високою пожежною небезпекою.

Прогноз погоди в Одесі — синоптики обіцяють спекотний початок літа - фото 3
Детальний прогноз погоди в Україні на 29 червня. Фото: скриншот

Нагадаємо, метеорологи у багатьох країнах світу очікують на новий кліматичний феномен наприкінці 2024 року, який має принести похолодання. Протягом останніх років у всьому світі відбувся стрибок глобальних температур і екстремальних погодних умов.

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