Прогноз погоды в Одессе и Одесской области на 1 июля.

Прогноз погоды в Одессе — синоптики обещают жаркое начало лета
Погода в Одессе завтра, 1 июля, будет весь день жаркой. В городе небо будет ясным, и облака не омрачат его до конца дня. Без осадков. Температура воздуха днем поднимется до +33 °C. В Одесской области погодные условия будут способствовать очень низкой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Погода в Одессе 1 июля
Ночь: ночью без осадков. Температура будет составлять +23 °C. Ветер южный, 7-10 м/с.
Утро: утром тоже без осадков. Температура будет составлять +24 °C. Ветер северный, 3-10 м/с.
День: днем в Одессе сохраняется солнечная погода. Температура будет составлять +33 °C. Ветер северный, 2-10 м/с.
Вечер: к вечеру осадков тоже не предполагается. Температура воздуха составит +32 °C. Ветер восточный, 4-10 м/с.
Продолжительность дня: 15 ч. 44 мин.
Восход — 05:08.
Запад — 20:53.
Погода в Одесской области 1 июля
- Облачно с прояснениями.
- Без осадков.
- Ветер южный 5-10 м/с.
- Температура ночью +16...+21°C, днем +30...+35°C.
- На автодорогах области видимость хорошая.
Погода в Украине 1 июля
В Украине в понедельник, 1 июля, ожидается одна из самых жарких погод по всей Европе. Максимальная температура воздуха будет достигать +30...+35°C, на востоке и юго-востоке местами до +34...+37°C.
На западе прогнозируют местами понижение температуры на несколько градусов, однако днем воздух все же прогреется до +30 °C и даже выше.
Из-за атмосферного визита во второй половине дня или вечером на западе пройдут грозовые дожди, но в подавляющей части территорий страны завтра будет сухая погода с высокой пожарной опасностью.
Напомним, метеорологи во многих странах мира ожидают новый климатический феномен в конце 2024 года, который должен принести похолодание. В последние годы во всем мире произошел скачок глобальных температур и экстремальных погодных условий.
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