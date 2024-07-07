Прогноз погоди в Одесі на 8 липня: що очікувати

Хлопець грається у фонтані. Фото: Новини.LIVE

Погода в Одесі завтра, 8 липня, буде увесь день спекотною. В місті небо буде ясним, й хмари не затьмарять його до кінця дня. Без опадів. Температура повітря вдень підійметься до +35 °C. На Одещині погодні умови сприятимуть дуже низькій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Погода в Одесі 8 липня

Ніч: вночі без опадів. Температура становитиме +23 °C. Вітер південний, 7 м/с.

Ранок: зранку теж без опадів. Температура становитиме +24 °C. Вітер північний, 3 м/с.

День: вдень в Одесі зберігатиметься сонячна погода. Температура становитиме +35 °C. Вітер північний, 2 м/с.

Вечір: на вечір опадів теж не передбачається. Температура повітря буде +33 °C. Вітер східний, 4 м/с.

Тривалість дня: 15 год 37 хв.

Схід — 05:13.

Захід — 20:50.

Прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Погода в Одеській області 8 липня

Мінлива хмарність.

Без опадів.

Вітер південний 5-10 м/с.

Температура вночі +16...+21 °C, вдень +30...+32 °C.

На автошляхах області видимість добра.

Прогноз погоди в Одеській області. Фото: скриншот

Погода в Одесі та Одеській області з 8 по 10 липня

У наступні дні на Одещині очікується спекотна погода. У регіоні збережеться надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Вдень стовпчики термометрів сягатимуть позначок +38 °C.

6-8 липня малохмарна погода;

9-10 липня кількість хмар збільшиться, подекуди пройдуть короткочасні грозові дощі;

температура морської води не зазнає суттєвих змін +24 °C.

Температурний графік в Одеському регіоні на наступні декілька днів. Фото: Гідрометцентр Чорного та Азовського морів

Погода в Україні 8 липня

Завтра по всій території України температура повітря протягом дня очікується в межах +26...+33 °С. На півдні та південному сході +30...+34 °С. Опадів не очікується.

Погода в Україні. Фото: скриншот

Нагадаємо, наступного тижня Україну накриє аномальна спека. Пік температури буде 8, 10 та 12 липня. У ці дні стовпчики термометрів місцями піднімуться до +41 °С.