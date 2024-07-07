Прогноз погоды в Одессе на 8 июля: что ожидать

Парень играет в фонтане. Фото: Новини.LIVE

Погода в Одессе завтра, 8 июля, будет весь день жаркой. В городе небо будет ясным, и облака не омрачат его до конца дня. Без осадков. Температура воздуха днем поднимется до +35 °C. В Одесской области погодные условия будут способствовать очень низкой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Погода в Одессе 8 июля

Ночь: ночью без осадков. Температура будет составлять +23 °C. Ветер южный, 7-10 м/с.

Утро: утром тоже без осадков. Температура будет составлять +24 °C. Ветер северный, 3-10 м/с.

День: днем в Одессе сохраняется солнечная погода. Температура составляет +35 °C. Ветер северный, 2-10 м/с.

Вечер: к вечеру осадков тоже не предполагается. Температура воздуха составит +33 °C. Ветер восточный, 4-10 м/с.

Продолжительность дня: 15 ч. 37 мин.

Восход — 05:13.

Запад - 20:50.

Прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Погода в Одесской области 8 июля

Облачно с прояснениями.

Без осадков.

Ветер южный 5-10 м/с.

Температура ночью +16...+21 °C, днем +30...+32 °C.

На автодорогах области видимость добра.

Прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

Погода в Одессе и Одесской области с 8 по 10 июля

В последующие дни в Одесской области ожидается жаркая погода. В регионе сохранится чрезвычайный уровень пожароопасности. Днем столбики термометров будут достигать меток +38 °C.

6-8 июля малооблачная погода;

9-10 июля количество облаков увеличится, кое-где пройдут кратковременные грозовые дожди;

температура морской воды не претерпевает существенных изменений +24 °C.

Температурный график в Одесском регионе на несколько дней. Фото: Гидрометцентр Черного и Азовского морей

Погода в Украине 8 июля

Завтра на всей территории Украины температура воздуха в течение дня ожидается в пределах +26...+33 °С. На юге и юго-востоке +30...+34°С. Осадков не ожидается.

Погода в Украине. Фото: скриншот

Напомним, на следующей неделе Украину накроет аномальная жара. Пик температуры будет 8, 10 и 12 июля. В эти дни столбики термометров местами поднимутся до +41 °С.