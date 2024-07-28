Прогноз погоди в Одесі на 28 липня

Прогноз погоди в Одесі — синоптики попередили про палюче сонце
Погода в Одесі сьогодні, 28 липня, буде увесь день спекотною. В місті зранку небо буде похмурим, а вже по обіді розпогодиться і хмари не затьмарять його до кінця дня. Без опадів. Температура повітря вдень підійметься до +35 °C. Тож варто запастися холодними напоями.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Погода в Одесі 28 липня
- Мінлива хмарність.
- Без опадів.
- Вітер південний 5-10 м/с.
- Температура вночі +20...+24 °C, вдень +30...+35 °C.
- Температура морської води +23...+25 °C.
Погода в Одеській області 28 липня
- Мінлива хмарність.
- Без опадів.
- Вітер південний 5-10 м/с.
- Температура вночі +21...+25 °C, вдень +30...+37 °C.
- На автошляхах області видимість добра.
На Одещині погодні умови сприятимуть дуже високій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах.
Погода в Україні 28 липня
Дощі та грози очікуються вдень лише в західних областях. Також буде вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +14...+19 °С, у південній частині до +22 °С. Вдень буде +28...+33 °С.
Нагадаємо, у липні Україна потрапила в центр температурної аномалії через потужні відхилення температури повітря.
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