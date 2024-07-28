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Прогноз погоди в Одесі — синоптики попередили про палюче сонце

28 липня 2024 05:18
Світлана Силенко - Редактор
Прогноз погоди в Одесі на 28 липня
Дівчина прикривається від сонця. Фото: Новини.LIVE
Світлана Силенко - Редактор

Погода в Одесі сьогодні, 28 липня, буде увесь день спекотною. В місті зранку небо буде похмурим, а вже по обіді розпогодиться і хмари не затьмарять його до кінця дня. Без опадів. Температура повітря вдень підійметься до +35 °C. Тож варто запастися холодними напоями.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Погода в Одесі 28 липня

  • Мінлива хмарність.
  • Без опадів.
  • Вітер південний 5-10 м/с.
  • Температура вночі +20...+24 °C, вдень +30...+35 °C.
  • Температура морської води +23...+25 °C.
Спека буде ще сильніша — прогноз погоди в Одесі на сьогодні - фото 1
Детальний прогноз погоди по Одесі. Фото: скриншот

Погода в Одеській області 28 липня

  • Мінлива хмарність.
  • Без опадів.
  • Вітер південний 5-10 м/с.
  • Температура вночі +21...+25 °C, вдень +30...+37 °C.
  • На автошляхах області видимість добра.
Спека буде ще сильніша — прогноз погоди в Одесі на сьогодні - фото 2
Детальний прогноз погоди по Одеській області. Фото: скриншот

На Одещині погодні умови сприятимуть дуже високій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах.

Погода в Україні 28 липня

Дощі та грози очікуються вдень лише в західних областях. Також буде вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +14...+19 °С, у південній частині до +22 °С. Вдень буде +28...+33 °С.

Погода в Україні
Детальний прогноз погоди по Україні. Фото: скриншот

Нагадаємо, у липні Україна потрапила в центр температурної аномалії через потужні відхилення температури повітря.

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