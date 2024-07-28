Прогноз погоды в Одессе на 28 июля.

Прогноз погоды в Одессе — синоптики предупредили о палящем солнце
Погода в Одессе сегодня, 28 июля, будет весь день жаркой. В городе утром небо будет пасмурным, а уже после обеда прояснится и облака не омрачат его до конца дня. Без осадков. Температура воздуха днем поднимется до +35 °C. Так что стоит запастись холодными напитками.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Погода в Одессе 28 июля
- Облачно с прояснениями.
- Без осадков.
- Ветер южный 5-10 м/с.
- Температура ночью +20...+24 °C, днем +30...+35 °C.
- Температура морской воды +23...+25 °C.
Погода в Одесской области 28 июля
- Облачно с прояснениями.
- Без осадков.
- Ветер южный 5-10 м/с.
- Температура ночью +21...+25 °C, днем +30...+37 °C.
- На автодорогах области видимость добра.
В Одесской области погодные условия будут способствовать очень высокой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах.
Погода в Украине 28 июля
Дожди и грозы ожидаются днем только в западных областях. Также будет ветер переменных направлений 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +14...+19°С, в южной части до +22°С. Днем будет +28...+33°С.
Напомним, в июле Украина попала в центр температурной аномалии из-за мощных отклонений температуры воздуха.
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