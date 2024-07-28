Прогноз погоды в Одессе на 28 июля.

Девушка прикрывается от солнца. Фото: Новости.

Погода в Одессе сегодня, 28 июля, будет весь день жаркой. В городе утром небо будет пасмурным, а уже после обеда прояснится и облака не омрачат его до конца дня. Без осадков. Температура воздуха днем поднимется до +35 °C. Так что стоит запастись холодными напитками.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Погода в Одессе 28 июля

Облачно с прояснениями.

Без осадков.

Ветер южный 5-10 м/с.

Температура ночью +20...+24 °C, днем +30...+35 °C.

Температура морской воды +23...+25 °C.

Подробный прогноз погоды по Одессе. Фото: скриншот

Погода в Одесской области 28 июля

Облачно с прояснениями.

Без осадков.

Ветер южный 5-10 м/с.

Температура ночью +21...+25 °C, днем +30...+37 °C.

На автодорогах области видимость добра.

Подробный прогноз погоды по Одесской области. Фото: скриншот

В Одесской области погодные условия будут способствовать очень высокой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах.

Погода в Украине 28 июля

Дожди и грозы ожидаются днем только в западных областях. Также будет ветер переменных направлений 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +14...+19°С, в южной части до +22°С. Днем будет +28...+33°С.

Подробный прогноз погоды по Украине. Фото: скриншот

Напомним, в июле Украина попала в центр температурной аномалии из-за мощных отклонений температуры воздуха.