Прогноз погоди в Одесі і області на сьогодні, 30 червня

Люди гуляють містом. Фото: Новини.LIVE

У неділю, 30 червня, погода в Одесі продовжить радувати містян та гостей сонечком і літньою спекою. Сьогодні стовпчики термометрів піднімуться до +30 °C вдень, а морська вода буде +23 °C. Опадів та сильного вітру у регіоні не очікується, однак через високі температури оголошена пожежна небезпека.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Читайте також:

Погода в Одесі

Мінлива хмарність.

Без опадів.

Температура вночі +22...+24 °C, вдень +28...+30 °C.

Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Температура морської води +22...+23 °C.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Погода в Одеській області

Мінлива хмарність.

Без опадів.

Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі +18...+23°C, вдень +28...+33 °C.

На автошляхах області видимість добра.

Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: скриншот

На Одещині погодні умови сприятимуть високій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах.

Прогноз погоди в Україні 30 червня

У неділю, 30 червня, в Україні триватиме спека. В більшості областей очікується +30...+34 °C, місцями температура підніматиметься до +35 °C. Опадів синоптики не прогнозують, тож на дощі розраховувати не варто.

Температура вночі становитиме +16...+21°C, вдень +29...+34°C. У південних та центральних областях місцями буде сильна спека +35...+36 °C. Натомість на високогір'ї Карпат вночі +10...+15 °C, вдень +22...+27 °C.

Детальний прогноз погоди в Україні на 30 червня. Фото: скриншот

Нагадаємо, метеорологи у багатьох країнах світу очікують на новий кліматичний феномен в кінці 2024 року, який має принести похолодання. Протягом останніх років у всьому світі відбувся стрибок глобальних температур і екстремальних погодних умов.