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Прогноз погоды в Одессе и области — синоптики рассказали, чего ожидать от воскресенья

30 июня 2024 05:30
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Одессе и области на сегодня, 30 июня.
Люди гуляют по городу. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

В воскресенье, 30 июня, погода в Одессе продолжит радовать горожан и гостей солнышком и летней жарой. Сегодня столбики термометров поднимутся до +30 °C днем, а морская вода будет +23 °C. Осадков и сильного ветра в регионе не ожидается, однако из-за высоких температур объявлена пожарная опасность.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Погода в Одессе

  • Облачно с прояснениями.
  • Без осадков.
  • Температура ночью +22...+24 °C, днем +28...+30 °C.
  • Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.
  • Температура морской воды +22...+23 °C.
прогноз погоды в Одессе сегодня
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Погода в Одесской области

  • Облачно с прояснениями.
  • Без осадков.
  • Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.
  • Температура ночью +18...+23 °C, днем +28...+33 °C.
  • На автодорогах области видимость хорошая.
прогноз погоды в Одесской области сегодня
Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

В Одесской области погодные условия будут способствовать высокой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах.

Прогноз погоды в Украине 30 июня

В воскресенье, 30 июня, в Украине продолжится жара. В большинстве областей ожидается +30...+34 °C, местами температура будет подниматься до +35 °C. Осадков синоптики не прогнозируют, так что на дожди рассчитывать не стоит.

Температура ночью будет +16...+21°C, днем +29...+34°C. В южных и центральных областях местами сильная жара +35...+36°C. На высокогорье Карпат ночью +10...+15°C, днем +22...+27°C.

прогноз погоды в Украине на 30 июня
Подробный прогноз погоды в Украине на 30 июня. Фото: скриншот

Напомним, метеорологи во многих странах мира ожидают новый климатический феномен в конце 2024 года, который должен принести похолодание. В последние годы во всем мире произошел скачок глобальных температур и экстремальных погодных условий.

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