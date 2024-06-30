Прогноз погоды в Одессе и области на сегодня, 30 июня.

Люди гуляют по городу. Фото: Новини.LIVE

В воскресенье, 30 июня, погода в Одессе продолжит радовать горожан и гостей солнышком и летней жарой. Сегодня столбики термометров поднимутся до +30 °C днем, а морская вода будет +23 °C. Осадков и сильного ветра в регионе не ожидается, однако из-за высоких температур объявлена пожарная опасность.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Погода в Одессе

Облачно с прояснениями.

Без осадков.

Температура ночью +22...+24 °C, днем +28...+30 °C.

Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура морской воды +22...+23 °C.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Погода в Одесской области

Облачно с прояснениями.

Без осадков.

Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью +18...+23 °C, днем +28...+33 °C.

На автодорогах области видимость хорошая.

Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

В Одесской области погодные условия будут способствовать высокой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах.

Прогноз погоды в Украине 30 июня

В воскресенье, 30 июня, в Украине продолжится жара. В большинстве областей ожидается +30...+34 °C, местами температура будет подниматься до +35 °C. Осадков синоптики не прогнозируют, так что на дожди рассчитывать не стоит.

Температура ночью будет +16...+21°C, днем +29...+34°C. В южных и центральных областях местами сильная жара +35...+36°C. На высокогорье Карпат ночью +10...+15°C, днем +22...+27°C.

Подробный прогноз погоды в Украине на 30 июня. Фото: скриншот

Напомним, метеорологи во многих странах мира ожидают новый климатический феномен в конце 2024 года, который должен принести похолодание. В последние годы во всем мире произошел скачок глобальных температур и экстремальных погодных условий.