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Програма "єОселя" — кому з одеситів можуть відмовити у кредитуванні

28 січня 2024 19:15
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Програма "єОселя" — кому з одеситів можуть відмовити у кредитуванні
Новобудова. Фото ілюстративне. Фото: УНІАН
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Програма пільгової іпотеки "єОселя" набирає популярності серед українців, але лише обмежена кількість заявок доходить до укладання кредитних угод. Банки найчастіше відмовляють учасникам програми через нестабільність доходів та наявність негативної кредитної історії.

Журналісти Новини.LIVE розбиралися кому з одеситів можуть відмовити у кредитуванні. 

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За інформацією рієлторів, банки уважно перевіряють фінансову стабільність потенційних клієнтів. Навіть пільговим категоріям населення складно довести свою спроможність оплачувати позику в майбутньому.

Що таке "єОселя"

"єОселя" — це державна програма доступного іпотечного кредитування житла, яка діє з грудня 2022 року. За її умовами, можна отримати кредит на житло під 3% або 7% річних, залежно від пільгової категорії позичальника. Кредит видається на первинний ринок нерухомості, тобто на квартири в новобудовах, які не старші за три роки або зводяться акредитованими банками-партнерами забудовниками.

Кому можуть відмовити в отриманні кредиту 

  • Наявність власної житлової нерухомості, яка перевищує нормативну площу (52,5 кв. метра для сім’ї з однієї особи та додатково 21 кв. метр на кожного наступного члена сім’ї).
  • Негативна кредитна історія, наявність прострочених боргів, низький кредитний рейтинг.
  • Недостатній дохід для погашення кредиту, відсутність офіційної заробітної плати, непідтвердженість доходу.
  • Невідповідність вимогам до об’єкта кредитування, наприклад, квартира в будинку старшому за три роки, квартира в будинку, який не акредитований банком-партнером, квартира в будинку, який не має дозволу на експлуатацію тощо.
  • Участь в інших державних програмах із забезпечення житлом.

Важливо зазначити, що бувають й випадки, коли військовим або поліцейським, які мають достатню зарплату, відмовляють через сімейні обставини, такі як відсутність роботи дружини або декретна відпустка. 

Нагадаємо, Кабінет Міністрів України дозволив позичальникам призупинити платежі за іпотекою. Однак ця можливість доступна не всім українцям.

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