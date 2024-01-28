Программа "єОселя" — кому из одесситов могут отказать в кредитовании

Новостройка. Фото иллюстративный. Фото: УНИАН

Программа льготной ипотеки "єОселя" набирает популярность среди украинцев, но лишь ограниченное количество заявок доходит до заключения кредитных соглашений. Банки чаще всего отказывают участникам программы из-за нестабильности доходов и наличия негативной кредитной истории.

Журналисты Новини.LIVE разбирались кому из одесситов могут отказать в кредитовании.

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По информации риелторов, банки внимательно проверяют финансовую устойчивость потенциальных клиентов. Даже льготным категориям населения сложно доказать свою способность оплачивать ссуду в будущем.

Что такое "єОселя"

"єОселя" — это государственная программа доступного ипотечного кредитования жилья, которая действует с декабря 2022 года. По ее условиям можно получить кредит на жилье под 3% или 7% годовых, в зависимости от льготной категории заемщика. Кредит выдается на первичный рынок недвижимости, то есть на квартиры в новостройках, не старше трех лет или возводимые аккредитованными банками-партнерами застройщиками.

Кому могут отказать в получении кредита

Наличие собственной жилой недвижимости, превышающей нормативную площадь (52,5 кв. метра для семьи с одного человека и дополнительно 21 кв. метр на каждого следующего члена семьи).

Отрицательная кредитная история, наличие просроченных долгов, низкий кредитный рейтинг.

Недостаточный доход на погашение кредита, отсутствие официальной заработной платы, неподтвержденность дохода.

Несоответствие требованиям к объекту кредитования, например, квартира в доме старше трех лет, квартира в доме, не аккредитованном банком-партнером, квартира в доме, не имеющем разрешения на эксплуатацию и т.д.

Участие в других государственных программах по обеспечению жильем.

Важно отметить, что бывают и случаи, когда военным или полицейским, имеющим достаточную зарплату, отказывают по семейным обстоятельствам, таким как отсутствие работы жены или декретный отпуск.

Напомним, Кабинет Министров Украины разрешил заемщикам приостановить платежи по ипотеке. Однако эта возможность доступна не всем украинцам.