Проєкт зі створення найбільшого курорту з казино в Європі поки на паузі: міжнародні інвестори дуже зацікавлені, - експерт

Найбильший курорт з казино в Європі з’явиться на косе між озером Сасик і Чорним морем

До початку повномасштабного вторгнення на Одещині працювали над створенням найбільшого курорту з гральними залами на косі між озером Сасик і Чорним морем. Попри війну від ідеї не відмовились, навпаки, після перемоги може побільшати інвесторів.

Про це в ексклюзивному інтерв’ю для Новини.LIVE розповів експерт з туризму Фазіль Аскеров.

"Ми не зупиняємо роботу над проєктом "Дунайя", попри війну. Було створено державне підприємство, але його діяльність призупинена. Одначе, ми продовжуємо переговори з потенційними інвесторами, з якими домовлялися ще до початку війни", — каже Фазіль Аскеров.

За словами експерта проєктне підприємство, яке створили на базі Одеської обладміністрації не відмовляється від своїх намірів. Навпаки — люди, які були байдужими до цього проєкту до війни, активізувались і проявляють великий інтерес.

"Я впевнений, як тільки закінчиться воєнний стан до "Дунайї" ми повернемось, бо це може бути одним з каталізаторів розвитку економіки в регіоні Бесарабії. Підкреслю, що це найбільший проєкт ігрового бізнесу не лише в Україні, а й у Європі. У нас є велике бажання перейняти пальму першості у Батумі", — розповів експерт.

Зміни у законодавстві щодо скасування податку на гральний бізнес також не мають повпливати на майбутнє будівництво курорту. Адже він має стати найбільшим у Європі майданчиком ігрового бізнесу.

"По цьому проєкту буде прийнято окремий закон Верховної ради України "Про особливу економічну зону міста-курорту "Дунайя", де пропишуть не лише пільги. Будуть інші норми, які, зазвичай, у світовій практиці дають ефект залучення великих інвестицій. Тому що за стандартами той закон про гральний бізнес який є, він не сприяє збільшенню великих інвестицій", — додав експерт з туризму.

Фазіль Аскеров посилається на законодавство, яке передбачає створення нових законів під конкретні дії. До речі, в ігровому бізнесі є такий пункт, що в деяких випадках керівництво країни може приймати окремий закон про окрему економічну зону, для розвитку грального бізнесу. І там написано, чим можуть скористатися автори проєкту.