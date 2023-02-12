Проект по созданию крупнейшего курорта из казино в Европе пока на паузе: международные инвесторы очень заинтересованы, - эксперт

Самый большой курорт из казино в Европе появится на косе между озером Сасык и Черным морем

До начала полномасштабного вторжения в Одесскую область работали над созданием крупнейшего курорта "Дунайя" с игорными залами на косе между озером Сасык и Черным морем. Несмотря на войну, от идеи не отказались, наоборот, после победы может прирастить инвесторов.

Об этом в эксклюзивном интервью для Новини.LIVE рассказал эксперт по туризму Фазиль Аскеров.

"Мы не останавливаем работу над проектом "Дунайя", несмотря на войну. Было создано государственное предприятие, но его деятельность приостановлена. Однако мы продолжаем переговоры с потенциальными инвесторами, с которыми договаривались еще до начала войны", — говорит Фазиль Аскеров.

По словам эксперта, проектное предприятие, которое создали на базе Одесской обладминистрации, не отказывается от своих намерений. Напротив, люди, которые были безразличны к этому проекту до войны, сейчас активизировались и проявляют большой интерес.

"Я уверен, как только закончится военное положение в "Дунайю", мы вернемся, потому что это может быть одним из катализаторов развития экономики в регионе Бессарабии. Подчеркну, что это крупнейший проект игрового бизнеса не только в Украине, но и в Европе. У нас есть большое желание перенять пальму первенства у Батуми", — рассказал эксперт.

Изменения в законодательстве по отмене налога на игорный бизнес также не должны повлиять на будущее строительство курорта. Ведь он должен стать самой большой в Европе площадкой игрового бизнеса.

"По этому проекту будет принят отдельный закон Верховной рады Украины "Об особой экономической зоне города-курорта" Дунайя", где пропишут не только льготы. Будут другие нормы, которые обычно в мировой практике дают эффект привлечения крупных инвестиций. Потому что по стандартам тот закон об игровом бизнесе, который не способствует увеличению крупных инвестиций", — добавил эксперт по туризму.

Фазиль Аскеров ссылается на законодательство, предусматривающее создание новых законов под конкретные действия. Кстати, в игровом бизнесе есть такой пункт, что в некоторых случаях руководство страны может принимать отдельный закон об отдельной экономической зоне для развития игорного бизнеса. И там написано, чем могут воспользоваться авторы проэкта.