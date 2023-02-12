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Проекту "Дунайя" в Одесской области быть: пока на время войны он на паузе, — Фазиль Аскеров

12 февраля 2023 18:15
anastasyya-pyvovarchuk.jpeg - Анастасия Пивоварчук
Проект по созданию крупнейшего курорта из казино в Европе пока на паузе: международные инвесторы очень заинтересованы, - эксперт
Самый большой курорт из казино в Европе появится на косе между озером Сасык и Черным морем
anastasyya-pyvovarchuk.jpeg - Анастасия Пивоварчук

До начала полномасштабного вторжения в Одесскую область работали над созданием крупнейшего курорта "Дунайя" с игорными залами на косе между озером Сасык и Черным морем. Несмотря на войну, от идеи не отказались, наоборот, после победы может прирастить инвесторов.

Об этом в эксклюзивном интервью для Новини.LIVE рассказал эксперт по туризму Фазиль Аскеров.

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"Мы не останавливаем работу над проектом "Дунайя", несмотря на войну. Было создано государственное предприятие, но его деятельность приостановлена. Однако мы продолжаем переговоры с потенциальными инвесторами, с которыми договаривались еще до начала войны", — говорит Фазиль Аскеров.

По словам эксперта, проектное предприятие, которое создали на базе Одесской обладминистрации, не отказывается от своих намерений. Напротив, люди, которые были безразличны к этому проекту до войны, сейчас активизировались и проявляют большой интерес.

"Я уверен, как только закончится военное положение в "Дунайю", мы вернемся, потому что это может быть одним из катализаторов развития экономики в регионе Бессарабии. Подчеркну, что это крупнейший проект игрового бизнеса не только в Украине, но и в Европе. У нас есть большое желание перенять пальму первенства у Батуми", — рассказал эксперт.

Изменения в законодательстве по отмене налога на игорный бизнес также не должны повлиять на будущее строительство курорта. Ведь он должен стать самой большой в Европе площадкой игрового бизнеса.

"По этому проекту будет принят отдельный закон Верховной рады Украины "Об особой экономической зоне города-курорта" Дунайя", где пропишут не только льготы. Будут другие нормы, которые обычно в мировой практике дают эффект привлечения крупных инвестиций. Потому что по стандартам тот закон об игровом бизнесе, который не способствует увеличению крупных инвестиций", — добавил эксперт по туризму.

Фазиль Аскеров ссылается на законодательство, предусматривающее создание новых законов под конкретные действия. Кстати, в игровом бизнесе есть такой пункт, что в некоторых случаях руководство страны может принимать отдельный закон об отдельной экономической зоне для развития игорного бизнеса. И там написано, чем могут воспользоваться авторы проэкта.

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