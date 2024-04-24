Атака на Одесу: Росія вдарила балістичною ракетою 24 квітня 2024 року

Собака стоїть біля зруйнованого будинку. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні зранку Росія атакувала Одесу ракетами з тактичної авіації. Під ударом опинилися житлові будинки, у яких вилетіли вікна та осипалася стеля. В один момент люди залишися без житла та планів на майбутнє.

Наслідки російського терору бачили журналісти Новини.LIVE.

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Наслідки атаки

Олена прокинулася о сьомій ранку від звуків вибухів. Вона тоді ще не зрозуміла, що сталося, а вже через секунду у її будинку обвалилася стеля. Це була ворожа ракета, яка впала неподалік від будинку. Жінка зазначає, що дивом врятувалася та вчасно встигла вибігти з будинку, адже за стелею почалися й інші руйнування — ударною хвилею вибило вікна та двері будинку, а кімнати наповнилися пилом.

"Я була на ліжку, а коли воно бахнуло, все захиталося. Я підскочила і побігла у коридор. Потім зайшла в кімнату, а там вся стеля лежить на підлозі. Я майже не постраждала, лише сиділа і плакала", — каже Ольга.

Одеситка Валентина. Фото: Новини.LIVE

Зруйнований будинок. Фото: Новини.LIVE

У місці влучання ракети проживає досить багато інвалідів, яким було важко покинути оселю та вибігти на вулицю — вони рятувалися, накрившись ковдрою. Зараз будинки містян наповнені будівельним сміттям та склом, яке розлетілося у кожен куточок кімнат. Людям важко не лише емоційно це пережити, а й фізично, адже необхідно розчистити хоча б одну кімнату, щоб переночувати.

"Коли прилетіло, я була у ліжку. В будинку зараз немає жодного вікна навіть, а там живуть два інваліди. Я навіть сміття прибрати не можу, а тут його не один кілограм. Ще й стеля може впасти будь-якої миті", — додає Ніна Анатоліївна.

Одеситка Ніна Анатоліїївна. Фото: Новини.LIVE

Пральна машина на подвірʼї. Фото: Новини.LIVE

Жінку підтримує й інша одеситка, яка зазначає, що її житло у відносно нормальному стані, адже знаходиться трохи далі від епіцентру. Але попри це будинок залишився без вікон та дверей.

"На момент прильоту я була у ліжку, ще спали. Це було дуже рано. У нас не дуже значні руйнування — вікна повибивало у кухні та посікло шифер уламками. Ми не постраждали сильно, лише син трошки злякався", — зазначає Валентина.

Одеситка Валентина. Фото: Новини.LIVE

Чоловік з сином отримали плівку. Фото: Новини.LIVE

Допомога постраждалим

Одними з перших на місце прибули волонтери та міський оперативний штаб. Туди люди могли звернутися по медичну допомогу та будматеріали й їжу. Також у шатрі можна отримати психологічну та гуманітарну підтримку, зокрема продуктові набори, або просто випити гарячого чаю.

"Ми приїхали з самого ранку, буквально за 20 хвилин. Надавали першу медичну допомогу. На щастя, постраждалих було не багато. Потім почали видавати гуманітарну допомогу людям, які по неї звернулися", — наголошує командир загону швидкого реагування "Червоного хреста"Максим Воронецький.

Командир загону швидкого реагування "Червоного хреста"Максим Воронецький. Фото: Новини.LIVE

Волонтери роздають плівку. Фото: Новини.LIVE

Ворог з минулого тижня атакує Одесу, запускаючи по мирних людях ракети та дрони-камікадзе. Але попри це містяни не здаються та не схилять голову перед ворогом, який намагається знищити усе живе не лише в Одесі, а й в усій Україні.