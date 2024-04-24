Атака на Одессу: Россия ударила баллистической ракетой 24 апреля 2024 года

Собака стоит у разрушенного дома. Фото: Новини.LIVE

Сегодня утром Россия атаковала Одессу ракетами по тактической авиации. Под ударом оказались жилые дома, в которых вылетели окна и осыпался потолок. В один момент люди остались без жилья и планов на будущее.

Последствия российского террора видели журналисты Новини.LIVE.

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Последствия атаки

Елена проснулась в семь утра от звуков взрывов. Она тогда еще не поняла, что произошло, а уже через секунду в ее доме обвалился потолок. Это была вражеская ракета, упавшая неподалеку от дома. Женщина отмечает, что чудом спаслась и вовремя успела выбежать из дома, ведь за потолком начались и другие разрушения — ударной волной выбило окна и двери дома, а комнаты наполнились пылью.

"Я была на кровати, а когда она бахнула, все зашаталось. Я подпрыгнула и побежала в коридор. Потом зашла в комнату, а там весь потолок лежит на полу. Я почти не пострадала, только сидела и плакала", — говорит Ольга.

Одесситка Валентина. Фото: Новини.LIVE

Разрушенный дом. Фото: Новини.LIVE

В месте попадания ракеты проживает достаточно много инвалидов, которым было тяжело покинуть дом и выбежать на улицу — они спасались, укрывшись одеялом. Сейчас дома горожан наполнены мусором и стеклом, которое разлетелось в каждый уголок комнат. Людям тяжело не только эмоционально это пережить, но и физически, ведь необходимо расчистить хотя бы одну комнату, чтобы переночевать.

"Когда прилетело, я была в постели. В доме сейчас нет ни одного окна даже, а там живут два инвалида. Я даже мусор убрать не могу, а здесь его не один килограмм. Еще и потолок может упасть в любой момент", — добавляет Нина Анатольевна.

Одесситка Нина Анатольевна. Фото: Новини.LIVE

Стиральная машина во дворе. Фото: Новини.LIVE

Женщину поддерживает и другая одесситка, которая отмечает, что ее жилье в относительно нормальном состоянии, ведь находится немного дальше эпицентра. Но, несмотря на это, дом остался без окон и дверей.

"На момент прилета я была в постели, еще спали. Это было очень рано. У нас не очень значительные разрушения - окна выбило в кухне и порубило шифер обломками. Мы не пострадали сильно, только сын немножко испугался", — отмечает Валентина.

Одесситка Валентина. Фото: Новини.LIVE

Мужчина с сыном получили пленку. Фото: Новини.LIVE

Помощь пострадавшим

Одними из первых на место прибыли волонтеры и городской оперативный штаб. Туда люди могли обратиться за медицинской помощью и стройматериалами и едой. Также в шатре можно получить психологическую и гуманитарную поддержку, в частности, продуктовые наборы, или просто выпить горячего чая.

"Мы приехали с самого утра, буквально за 20 минут. Оказывали первую медицинскую помощь. К счастью, пострадавших было не много. Потом начали выдавать гуманитарную помощь людям, которые за ней обратились", — отмечает командир отряда быстрого реагирования "Красного креста" Максим Воронецкий.

Командир отряда быстрого реагирования "Красного креста" Максим Воронецкий. Фото: Новини.LIVE

Волонтеры раздают пленку. Фото: Новини.LIVE

Враг с прошлой недели атакует Одессу, запуская по мирным людям ракеты и дроны-камикадзе. Но, несмотря на это, горожане не сдаются и не склонят голову перед врагом, который пытается уничтожить все живое не только в Одессе, но и по всей Украине.