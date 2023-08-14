Прокуратура повідомила кількість постраждалих внаслідок нічної атаки по Одесі

Знищений супермаркет в Одесі. Фото: Одеська обласна прокуратура

Одеська прокуратура розпочала досудове розслідування стосовно нічного обстрілу. За даними слідства, збройні сили Російської Федерації здійснили атаку на Одесу за допомогою ракет та безпілотних літальних апаратів.

Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура.

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Наслідки атаки та постраждалі

Внаслідок атаки, яка відбулася вночі, поранено трьох мирних мешканців. Інші дані про постраждалих наразі уточнюються.

Гіпермаркет та гуртожиток одного з навчальних закладів отримали серйозні пошкодження через обстріли та пожежу. Пошкоджені також будинки, торгові центри, школи, офісні приміщення та автомобілі.

Знищений супермаркет Fozzy в Одесі. Фото: Одеська обласна прокуратура

Пошкоджене авто внаслідок обстрілу. Фото: Одеська обласна прокуратура

Прокуратура фіксує наслідки нічної атаки. Фото: Одеська обласна прокуратура

Наразі експерти продовжують здійснювати огляд місця події, аби встановити повний обсяг завданих руйнувань і пошкоджень.

РФ порушила звичаї війни

Правоохоронці на місцях подій фіксують ще один воєнний злочин, вчинений з боку Російської Федерації. Згідно з процесуальним керівництвом Одеської обласної прокуратури, розслідування стосується порушення законів та звичаїв війни, що відповідає статті 438 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у ніч з 13 на 14 серпня російські терористи нещадно обстрілювали Одесу. Так, через дії окупантів сильно пошкоджений супермаркет Fozzy. Що залишилося від супермаркету, дивіться в матеріалі.

Зазначимо, сьогодні вночі, 14 серпня, РФ тричі атакувала Одеську область, внаслідок чого сталися пожежі та є постраждалі. Ворог застосував 15 БпЛА та вісім ракет типу "Калібр".