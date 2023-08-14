Прокуратура сообщила количество пострадавших в результате ночной атаки по Одессе

Уничтоженный супермаркет в Одессе. Фото: Одесская областная прокуратура

Одесская прокуратура начала досудебное расследование по ночным обстрелам. По данным следствия, вооруженные силы Российской Федерации совершили атаку на Одессу с помощью ракет и беспилотных летательных аппаратов.

Об этом сообщает Одесская областная прокуратура.

Читайте также:

Последствия атаки и пострадавшие

В результате атаки, которая произошла ночью, ранены трое мирных жителей. Остальные данные о пострадавших в настоящее время уточняются.

Гипермаркет и общежитие одного из учебных заведений получили серьезные повреждения из-за обстрелов и пожаров. Повреждены дома, торговые центры, школы, офисные помещения и автомобили.

Уничтоженный супермаркет Fozzy в Одессе. Фото: Одесская областная прокуратура

Поврежден автомобиль в результате обстрела. Фото: Одесская областная прокуратура

Прокуратура фиксирует последствия ночной атаки. Фото: Одесская областная прокуратура

В настоящее время эксперты продолжают осматривать место происшествия, чтобы установить полный объем нанесенных разрушений и повреждений.

РФ нарушила обычаи войны

Правоохранители на местах событий фиксируют еще одно военное преступление, совершенное со стороны Российской Федерации. Согласно процессуальному руководству Одесской областной прокуратуры, расследование касается нарушения законов и обычаев войны, что соответствует статье 438 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в ночь с 13 на 14 августа российские террористы беспощадно обстреливали Одессу. Так, из-за действий оккупантов сильно поврежден супермаркет Fozzy. Оставшееся от супермаркета смотрите в материале.

Отметим, сегодня ночью, 14 августа, РФ трижды атаковала Одесскую область, в результате чего произошли пожары и пострадали. Враг применил 15 БпЛА и восемь ракет типа "Калибр".