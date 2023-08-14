Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Прокуратура сообщила количество пострадавших в результате ночной атаки по Одессе arrow

Прокуратура сообщила количество пострадавших в результате ночной атаки по Одессе

14 августа 2023 10:21
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Прокуратура сообщила количество пострадавших в результате ночной атаки по Одессе
Уничтоженный супермаркет в Одессе. Фото: Одесская областная прокуратура
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Одесская прокуратура начала досудебное расследование по ночным обстрелам. По данным следствия, вооруженные силы Российской Федерации совершили атаку на Одессу с помощью ракет и беспилотных летательных аппаратов.

Об этом сообщает Одесская областная прокуратура.

Читайте также:

Последствия атаки и пострадавшие

В результате атаки, которая произошла ночью, ранены трое мирных жителей. Остальные данные о пострадавших в настоящее время уточняются.

Гипермаркет и общежитие одного из учебных заведений получили серьезные повреждения из-за обстрелов и пожаров. Повреждены дома, торговые центры, школы, офисные помещения и автомобили.

Уничтоженный супермаркет Fozzy в Одессе.
Уничтоженный супермаркет Fozzy в Одессе. Фото: Одесская областная прокуратура
Поврежден автомобиль в результате обстрела. Фото: Одесская областная прокуратура
Поврежден автомобиль в результате обстрела. Фото: Одесская областная прокуратура
Прокуратура фиксирует последствия ночной атаки. Фото: Одесская областная прокуратура
Прокуратура фиксирует последствия ночной атаки. Фото: Одесская областная прокуратура

В настоящее время эксперты продолжают осматривать место происшествия, чтобы установить полный объем нанесенных разрушений и повреждений.

РФ нарушила обычаи войны

Правоохранители на местах событий фиксируют еще одно военное преступление, совершенное со стороны Российской Федерации. Согласно процессуальному руководству Одесской областной прокуратуры, расследование касается нарушения законов и обычаев войны, что соответствует статье 438 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в ночь с 13 на 14 августа российские террористы беспощадно обстреливали Одессу. Так, из-за действий оккупантов сильно поврежден супермаркет Fozzy. Оставшееся от супермаркета смотрите в материале.

Отметим, сегодня ночью, 14 августа, РФ трижды атаковала Одесскую область, в результате чего произошли пожары и пострадали. Враг применил 15 БпЛА и восемь ракет типа "Калибр".

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

04:38Взрывы во Львовской области: ракеты атакуют Запад

Новость с фото

01:54Мощные взрывы в Киевской области: удар вражеских БпЛА

Новость с фото

03:55Мощные взрывы в Киевской области: ракетный удар по региону

Новость с фото

00:50Взрывы в Винницкой области: вражеский обстрел

20:40 Хитрая задача из ПДД для начинающих: кто кого должен пропускать на перекрестке

None

Война и коррупция: что произойдет, если не возобновить публичное декларирование доходов чиновников

Новость с фото

01:30В Каневе взрывы: РФ обстреливает область

06:47 В Украине повысят зарплаты: стало известно на сколько

17:10 В МОН рассказали, почему хотят судиться с учителями

11:07 Месси вернется в Европу: в каком клубе выступит аргентинец

Новость с видео

13:25 Коля Серга откровенно высказался про Виталия Козловского в ВСУ

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз