Пропозиція для мільйонерів — в Одесі продають літак

Літак, який виставили на продаж. Фото: Prozorro.Продажі

На порталі електронних закупівель зʼявилося повідомлення про продаж пасажирського середньомагістрального літака ЯК-42Д. Проте відомо, що він не може виконувати свої транспортні функції через несправність механізмів.

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу електронних закупівель Prozorro.Продажі.

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Наразі відомо, що продає літак збанкрутіла фірма АК "Чорноморські авіалінії". Стартову ціну визначили у 1,39 млн гривень.

В описі лота зазначається, що це повітряне судно виключене з Державного реєстру цивільних повітряних суден України у зв’язку із тим, що не мало льотної придатності протягом 24 місяців.

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Нагадаємо, в Україні до закінчення війни планують відкрити один із цивільних аеропортів. Проте наразі невідомо, про який саме аеропорт йдеться.

Також ми писали, що в умовах війни, яку розв'язала проти України Росія, не може бути і мови про якісь подорожі літаком в українському повітряному просторі. Однак, в аеропорту "Бориспіль" вже зараз з'явилися активні вакансії на працевлаштування.

Додамо, Служба безпеки України викрила ділків з Дніпра. Злочинці намагалися продати росіянам запчастини, викрадені з українських підприємств, до бойових літаків МІГ-29. Чоловікам загрожує до 12 років за ґратами.