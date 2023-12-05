Пропозиція для мільйонерів — в Одесі продають літак
На порталі електронних закупівель зʼявилося повідомлення про продаж пасажирського середньомагістрального літака ЯК-42Д. Проте відомо, що він не може виконувати свої транспортні функції через несправність механізмів.
Про це Новини.LIVE дізналися з порталу електронних закупівель Prozorro.Продажі.
Наразі відомо, що продає літак збанкрутіла фірма АК "Чорноморські авіалінії". Стартову ціну визначили у 1,39 млн гривень.
В описі лота зазначається, що це повітряне судно виключене з Державного реєстру цивільних повітряних суден України у зв’язку із тим, що не мало льотної придатності протягом 24 місяців.
Більше про літаки в Україні
Нагадаємо, в Україні до закінчення війни планують відкрити один із цивільних аеропортів. Проте наразі невідомо, про який саме аеропорт йдеться.
Також ми писали, що в умовах війни, яку розв'язала проти України Росія, не може бути і мови про якісь подорожі літаком в українському повітряному просторі. Однак, в аеропорту "Бориспіль" вже зараз з'явилися активні вакансії на працевлаштування.
Додамо, Служба безпеки України викрила ділків з Дніпра. Злочинці намагалися продати росіянам запчастини, викрадені з українських підприємств, до бойових літаків МІГ-29. Чоловікам загрожує до 12 років за ґратами.
Читайте Новини.LIVE!