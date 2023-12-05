Предложение для миллионеров — в Одессе продают самолет

Самолет, который был выставлен на продажу. Фото: Prozorro.Продажи

На портале электронных закупок появилось сообщение о продаже пассажирского среднемагистрального самолета ЯК-42Д. Однако известно, что он не может выполнять свои транспортные функции из-за неисправности механизмов.

Об этом Новини.LIVE узнали из портала электронных закупок Prozorro.Продажи.

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Пока известно, что продающий самолет обанкротилась фирма АК "Черноморские авиалинии". Стартовую цену определили в 1,39 млн гривен

В описании лота отмечается, что это воздушное судно исключено из Государственного реестра гражданских воздушных судов Украины в связи с тем, что не было летной годности в течение 24 месяцев.

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Напомним, в Украине до окончания войны планируют открыть один из гражданских аэропортов. Однако пока неизвестно, о каком аэропорту идет речь.

Также мы писали, что в условиях войны, которую Россия развязала против Украины, не может быть и речи о каких-то путешествиях самолетом в украинском воздушном пространстве. Однако в аэропорту "Борисполь" уже сейчас появились активные вакансии на трудоустройство.

Добавим, Служба безопасности Украины разоблачила дельцов из Днепра. Преступники пытались продать россиянам запчасти, угнанные с украинских предприятий, в боевые самолеты МИГ-29. Мужчинам грозит до 12 лет за решеткой.