На Одещині закриють пункт пропуску на кордоні з Молдовою

Пункт пропуску "Паланка-Маяки-Удобне". Фото: прикордонна поліція Молдови

У четвер, 21 листопада, пункт пропуску "Паланка-Маяки-Удобне" не працюватиме у першій половині дня. Водіїв просять врахувати це при плануванні поїздок.

Про це повідомили у Прикордонній поліції Молдови у середу, 20 листопада.

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Що сталося

Пункт пропуску не буде працювати з 8:00 до 14:00. Як повідомляють молдовські прикордонники, в цей час там проводитимуть роботи з технічного обслуговування електромережі. Водіям радять перетинати кордон через пункт "Старокозаче-Тудора".

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