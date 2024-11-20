На Одещині закриють пункт пропуску на кордоні з Молдовою

Проїхати до Молдови з Одеси завтра буде складно — причина
У четвер, 21 листопада, пункт пропуску "Паланка-Маяки-Удобне" не працюватиме у першій половині дня. Водіїв просять врахувати це при плануванні поїздок.
Про це повідомили у Прикордонній поліції Молдови у середу, 20 листопада.
Що сталося
Пункт пропуску не буде працювати з 8:00 до 14:00. Як повідомляють молдовські прикордонники, в цей час там проводитимуть роботи з технічного обслуговування електромережі. Водіям радять перетинати кордон через пункт "Старокозаче-Тудора".
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, хто зі студентів-чоловіків може виїхати з України і що для цього потрібно. Також ми писали, кому з жінок заборонено залишати країну.
Читайте Новини.LIVE!