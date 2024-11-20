В Одесской области закроют пункт пропуска на границе с Молдовой

Пункт пропуска "Паланка-Маяки-Удобное". Фото: пограничная полиция Молдовы

В четверг, 21 ноября, пункт пропуска "Паланка-Маяки-Удобное" не будет работать в первой половине дня. Водителей просят учесть это при планировании поездок.

Об этом сообщили в Пограничной полиции Молдовы в среду, 20 ноября.

Читайте также:

Сообщение о приостановлении работы пункта. Фото: скриншот

Что произошло

Пункт пропуска не будет работать с 8:00 до 14:00. Как сообщают молдавские пограничники, в настоящее время там будут проводить работы по техническому обслуживанию электросети. Водителям советуют пересекать границу через пункт "Староказачье-Тудора".

Напомним, ранее мы сообщали, кто из студентов-мужчин может выехать из Украины и что для этого нужно. Также мы писали, кому из женщин запрещено покидать страну.