В Одесской области закроют пункт пропуска на границе с Молдовой

Проехать в Молдову из Одессы завтра будет сложно — причина
В четверг, 21 ноября, пункт пропуска "Паланка-Маяки-Удобное" не будет работать в первой половине дня. Водителей просят учесть это при планировании поездок.
Об этом сообщили в Пограничной полиции Молдовы в среду, 20 ноября.
Что произошло
Пункт пропуска не будет работать с 8:00 до 14:00. Как сообщают молдавские пограничники, в настоящее время там будут проводить работы по техническому обслуживанию электросети. Водителям советуют пересекать границу через пункт "Староказачье-Тудора".
Напомним, ранее мы сообщали, кто из студентов-мужчин может выехать из Украины и что для этого нужно. Также мы писали, кому из женщин запрещено покидать страну.
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