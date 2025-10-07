Відео
Головна Одеса Проїзд до Молдови та Румунії обмежений — траса Одеса-Рені стоїть

Проїзд до Молдови та Румунії обмежений — траса Одеса-Рені стоїть

Ua ru
Дата публікації: 7 жовтня 2025 14:37
Локальні затори на трасі Одеса–Рені 7 жовтня: що потрібно знати водіям
Автівки в заторі на кордоні. Фото ілюстративне: Державна прикордонна служба України

Сьогодні, у вівторок, 7 жовтня на трасі Одеса–Рені в напрямку кордонів з Молдовою та Румунією утворилися локальні затори. Затримки помітні на окремих ділянках шляху, тому водіям радять враховувати можливе скупчення автомобілів під час планування поїздок.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

Затори до Молдови

На трасі до пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" утворилися невеликі затори автомобілів. Затримки спостерігаються поблизу Нижньодністровського парку, безпосередньо біля КПП, а також на під’їздах до виїзду з Одеси. Через це час проїзду до кордону наразі перевищує одну годину.

Затори на трасі Одеса-Рені
Затори на Паланку. Фото: скриншот з Google Maps

Затори до Орлівки

На трасі М-15 у напрямку Орлівки спостерігаються затори. Після проходження КПП "Паланка" водіям варто врахувати час очікування в черзі перед виїздом. Сьогодні приблизний час подорожі до дунайського кордону перевищує 3,5 години.

Затори на расі Одеса-Рені
Затори на Орлівку. Фото: скриншот з Google Maps

Затори на Рені

На дорозі до Рені утворилися черги, при цьому найбільші ускладнення спостерігаються на виїзді з Молдови. Загальний час поїздки наразі перевищує 4 години. Водночас доступний альтернативний маршрут, який майже повністю проходити територією сусідньої країни і може стати вигідним варіантом для оминання головних заторів.

Затори на трасі Одеса-Рені
Затори до Рені. Фото: скриншот з Google Maps

Нагадаємо, ми повідомляли про те, що станеться, якщо залити неправильну оливу в двигун. Також ми писали, що українці можуть отримати кредити на авто.

Одеса кордон авто Одеська область затори Новини Одеси
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
