Главная Одесса Проезд до Молдовы и Румынии ограничен — трасса Одесса-Рени стоит

Проезд до Молдовы и Румынии ограничен — трасса Одесса-Рени стоит

Ua ru
Дата публикации 7 октября 2025 14:37
Локальные пробки на трассе Одесса-Рени 7 октября: что нужно знать водителям
Машины в пробке на границе. Фото иллюстративное: Государственная пограничная служба Украины

Сегодня, во вторник, 7 октября на трассе Одесса-Рени в направлении границ с Молдовой и Румынией образовались локальные пробки. Задержки заметны на отдельных участках пути, поэтому водителям советуют учитывать возможное скопление автомобилей при планировании поездок.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

Пробки до Молдовы

На трассе к пункту пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" образовались небольшие пробки автомобилей. Задержки наблюдаются вблизи Нижнеднестровского парка, непосредственно возле КПП, а также на подъездах к выезду из Одессы. Из-за этого время проезда к границе сейчас превышает один час.

Затори на трасі Одеса-Рені
Пробки на Паланке. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки до Орловки

На трассе М-15 в направлении Орловки наблюдаются пробки. После прохождения КПП "Паланка" водителям стоит учесть время ожидания в очереди перед выездом. Сегодня примерное время поездки до дунайской границы превышает 3,5 часа.

Затори на расі Одеса-Рені
Пробки на Орловку. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки на Рени

На дороге в Рени образовались очереди, при этом наибольшие осложнения наблюдаются на выезде из Молдовы. Общее время поездки сейчас превышает 4 часа. В то же время доступен альтернативный маршрут, который почти полностью проходит через территорию соседней страны и может стать выгодным вариантом для обхода главных пробок.

Затори на трасі Одеса-Рені
Пробки на Рени. Фото: скриншот с Google Maps

Напомним, мы сообщали о том, что произойдет, если залить неправильное масло в двигатель. Также мы писали, что украинцы могут получить кредиты на авто.

Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
