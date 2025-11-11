Відео
Головна Одеса Проїзд до Молдови ускладнений — ситуація на трасі Одеса-Рені

Проїзд до Молдови ускладнений — ситуація на трасі Одеса-Рені

Ua ru
Дата публікації: 11 листопада 2025 15:33
Оновлено: 15:29
Затори на трасі Одеса–Рені біля кордону з Молдовою
Авто в черзі на кордоні. Фото ілюстративне: Державна прикордонна служба

Сьогодні, у вівторок, 11 листопада, на трасі Одеса–Рені спостерігається уповільнений рух транспорту в напрямку до молдовського кордону. На окремих ділянках дороги фіксують затори та часткові обмеження. Водіям радять заздалегідь планувати маршрут і закладати додатковий час у дорогу. Водночас у напрямку до румунського кордону рух відбувається стабільно, без затримок.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

Читайте також:

Затори до Молдови

У бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" спостерігаються затори на декількох ділянках дороги. Затримки зафіксовані біля Нижньодністровського парку перед кордоном та на виїзді з Одеси. Подорож до кордону триватиме 1 годину 17 хвилин.

Затори до Молдови 11 листопада
Затори до Молдови. Фото: скриншот з Google Maps

Затори до Орлівки

Сьогодні рух у напрямку до Орлівки відбувається спокійно — без затримок і черг. Дорога до пункту пропуску на Дунаї займає приблизно 4 години. Для водіїв також доступний альтернативний маршрут, що частково пролягає територією Молдови.

Затори до Орлівки 11 листопада
Затори на Орлівку. Фото: скриншот з Google Maps

Затори на Рені

Нині рух у напрямку до Рені відбувається без ускладнень та черг. Подорож до пункту призначення займає трохи більше ніж 4 години. Крім того, водії можуть скористатися альтернативним маршрутом, який здебільшого пролягає територією Молдови.

Затори до Рені 11 листопада
Затори до Рені. Фото: скриншот з Google Maps

Нагадаємо, ми повідомляли про те, як змінилися ціни на автомобілі за 25 років. Також ми писали про те, чи варто купувати корейські зимові автомобільні шини.

Одеса кордон КПП дороги Одеська область затори Новини Одеси
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
