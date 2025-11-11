Затори на трасі Одеса–Рені біля кордону з Молдовою

Проїзд до Молдови ускладнений — ситуація на трасі Одеса-Рені
Сьогодні, у вівторок, 11 листопада, на трасі Одеса–Рені спостерігається уповільнений рух транспорту в напрямку до молдовського кордону. На окремих ділянках дороги фіксують затори та часткові обмеження. Водіям радять заздалегідь планувати маршрут і закладати додатковий час у дорогу. Водночас у напрямку до румунського кордону рух відбувається стабільно, без затримок.
Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.
Затори до Молдови
У бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" спостерігаються затори на декількох ділянках дороги. Затримки зафіксовані біля Нижньодністровського парку перед кордоном та на виїзді з Одеси. Подорож до кордону триватиме 1 годину 17 хвилин.
Затори до Орлівки
Сьогодні рух у напрямку до Орлівки відбувається спокійно — без затримок і черг. Дорога до пункту пропуску на Дунаї займає приблизно 4 години. Для водіїв також доступний альтернативний маршрут, що частково пролягає територією Молдови.
Затори на Рені
Нині рух у напрямку до Рені відбувається без ускладнень та черг. Подорож до пункту призначення займає трохи більше ніж 4 години. Крім того, водії можуть скористатися альтернативним маршрутом, який здебільшого пролягає територією Молдови.
