Затори на трасі Одеса–Рені біля кордону з Молдовою

Авто в черзі на кордоні. Фото ілюстративне: Державна прикордонна служба

Сьогодні, у вівторок, 11 листопада, на трасі Одеса–Рені спостерігається уповільнений рух транспорту в напрямку до молдовського кордону. На окремих ділянках дороги фіксують затори та часткові обмеження. Водіям радять заздалегідь планувати маршрут і закладати додатковий час у дорогу. Водночас у напрямку до румунського кордону рух відбувається стабільно, без затримок.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

Реклама

Читайте також:

Затори до Молдови

У бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" спостерігаються затори на декількох ділянках дороги. Затримки зафіксовані біля Нижньодністровського парку перед кордоном та на виїзді з Одеси. Подорож до кордону триватиме 1 годину 17 хвилин. Затори до Молдови. Фото: скриншот з Google Maps

Затори до Орлівки

Сьогодні рух у напрямку до Орлівки відбувається спокійно — без затримок і черг. Дорога до пункту пропуску на Дунаї займає приблизно 4 години. Для водіїв також доступний альтернативний маршрут, що частково пролягає територією Молдови.

Затори на Орлівку. Фото: скриншот з Google Maps

Затори на Рені

Нині рух у напрямку до Рені відбувається без ускладнень та черг. Подорож до пункту призначення займає трохи більше ніж 4 години. Крім того, водії можуть скористатися альтернативним маршрутом, який здебільшого пролягає територією Молдови.

Затори до Рені. Фото: скриншот з Google Maps

Нагадаємо, ми повідомляли про те, як змінилися ціни на автомобілі за 25 років. Також ми писали про те, чи варто купувати корейські зимові автомобільні шини.