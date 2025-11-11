Пробки на трассе Одесса-Рени возле границы с Молдовой

Авто в очереди на границе. Фото иллюстративное: Государственная пограничная служба

Сегодня, во вторник, 11 ноября, на трассе Одесса-Рени наблюдается замедленное движение транспорта в направлении молдавской границы. На отдельных участках дороги фиксируют пробки и частичные ограничения. Водителям советуют заранее планировать маршрут и закладывать дополнительное время в дорогу. В то же время в направлении румынской границы движение происходит стабильно, без задержек.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

Пробки в Молдову

В сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" наблюдаются пробки на нескольких участках дороги. Задержки зафиксированы возле Нижнеднестровского парка перед границей и на выезде из Одессы. Путешествие до границы продлится 1 час 17 минут. Пробки до Молдовы. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки до Орловки

Сегодня движение в направлении Орловки происходит спокойно — без задержек и очередей. Дорога до пункта пропуска на Дунае занимает примерно 4 часа. Для водителей также доступен альтернативный маршрут, частично пролегающий по территории Молдовы.

Пробки на Орловку. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки на Рени

Сейчас движение в направлении Рени происходит без осложнений и очередей. Путешествие до пункта назначения занимает чуть более 4 часов. Кроме того, водители могут воспользоваться альтернативным маршрутом, который в основном пролегает по территории Молдовы.

Пробки до Рени. Фото: скриншот с Google Maps

