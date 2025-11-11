Видео
Проезд в Молдову осложнен — ситуация на трассе Одесса-Рени

Ua ru
Дата публикации 11 ноября 2025 15:33
обновлено: 15:29
Пробки на трассе Одесса-Рени возле границы с Молдовой
Авто в очереди на границе. Фото иллюстративное: Государственная пограничная служба

Сегодня, во вторник, 11 ноября, на трассе Одесса-Рени наблюдается замедленное движение транспорта в направлении молдавской границы. На отдельных участках дороги фиксируют пробки и частичные ограничения. Водителям советуют заранее планировать маршрут и закладывать дополнительное время в дорогу. В то же время в направлении румынской границы движение происходит стабильно, без задержек.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

Пробки в Молдову

В сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" наблюдаются пробки на нескольких участках дороги. Задержки зафиксированы возле Нижнеднестровского парка перед границей и на выезде из Одессы. Путешествие до границы продлится 1 час 17 минут.

Затори до Молдови 11 листопада
Пробки до Молдовы. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки до Орловки

Сегодня движение в направлении Орловки происходит спокойно — без задержек и очередей. Дорога до пункта пропуска на Дунае занимает примерно 4 часа. Для водителей также доступен альтернативный маршрут, частично пролегающий по территории Молдовы.

Затори до Орлівки 11 листопада
Пробки на Орловку. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки на Рени

Сейчас движение в направлении Рени происходит без осложнений и очередей. Путешествие до пункта назначения занимает чуть более 4 часов. Кроме того, водители могут воспользоваться альтернативным маршрутом, который в основном пролегает по территории Молдовы.

Затори до Рені 11 листопада
Пробки до Рени. Фото: скриншот с Google Maps

Одесса граница КПП дороги Одесская область пробки Новости Одессы
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
