Затори та смертельна ДТП на трасі Одеса–Рені: об’їзди та поради водіям

Автівки стоять у черзі поблизу кордону. Фото ілюстративне: Суспільне Луцьк

У четвер, 8 січня, на трасі Одеса-Рені в напрямку кордону з Молдовою утворилися великі затори. Зокрема, через аварію неподалік села Петродолинське. Крім того, додаток Google Maps не завжди показує актуальну ситуацію на дорозі. Тож водіям радять планувати поїздки заздалегідь, обирати об’їзні маршрути та стежити за оновленнями дорожньої обстановки.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

Аварія на трасі Одеса-Рені

На трасі Одеса-Рені, неподалік села Петродолинське, ускладнено рух через дорожньо-транспортну пригоду. Попередньо відомо, що внаслідок зіткнення двох автомобілів загинула одна людина, ще четверо госпіталізовані. На місці працюють група реагування патрульної поліції та слідчо-оперативна група Одеського районного управління поліції № 2, які регулюють рух та встановлюють обставини ДТП. Водіїв просять обирати альтернативні маршрути та бути обережними, суворо дотримуючись правил дорожнього руху.

Наслідки ДТП на Одещині. Фото: Головне управління Нацполіції Одещини

Затори до Молдови

На під’їзді до пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" виникли значні затори. Ускладнення руху спостерагіються на виїзді з Одеси, біля села Петродолинське, через ДТП та безпосередньо на самому КПП. Час у дорозі до кордону становить приблизно півтори години. Затори до Молдови. Фото: скриншот з Google Maps

Затори до Орлівки

Рух у напрямку до КПП "Орлівка" також ускладнено. Затори зафіксовані на шляху до транзитної ділянки на КПП "Паланка". На самому пункті пропуску "Орлівка" черги відсутні. Орієнтовний час проходження маршруту — понад 4 годин.

Затори до Орлівки. Фото: скриншот з Google Maps

Затори на Рені

Рух у бік Рені проходить також з ускладненнями, через ДТП біля села Петродолинське. Однак після проходження транзитної зони на КПП "Паланка" проїзд стає значно легшим. Загальний час у дорозі становить близько 4,4 години.

Затори до Рені. Фото: скриншот з Google Maps

Нагадаємо, ми повідомляли про те, що через сніг на деяких КПП утворилися затори.