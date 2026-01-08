Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Проїзд до Молдови ускладнено — де проблеми на трасі Одеса-Рені

Проїзд до Молдови ускладнено — де проблеми на трасі Одеса-Рені

Ua ru
Дата публікації: 8 січня 2026 15:36
Затори та смертельна ДТП на трасі Одеса–Рені: об’їзди та поради водіям
Автівки стоять у черзі поблизу кордону. Фото ілюстративне: Суспільне Луцьк

У четвер, 8 січня, на трасі Одеса-Рені в напрямку кордону з Молдовою утворилися великі затори. Зокрема, через аварію неподалік села Петродолинське. Крім того, додаток Google Maps не завжди показує актуальну ситуацію на дорозі. Тож водіям радять планувати поїздки заздалегідь, обирати об’їзні маршрути та стежити за оновленнями дорожньої обстановки.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

Реклама
Читайте також:

Аварія на трасі Одеса-Рені

На трасі Одеса-Рені, неподалік села Петродолинське, ускладнено рух через дорожньо-транспортну пригоду. Попередньо відомо, що внаслідок зіткнення двох автомобілів загинула одна людина, ще четверо госпіталізовані. На місці працюють група реагування патрульної поліції та слідчо-оперативна група Одеського районного управління поліції № 2, які регулюють рух та встановлюють обставини ДТП. Водіїв просять обирати альтернативні маршрути та бути обережними, суворо дотримуючись правил дорожнього руху.

Аварія на трасі Одеса-Рені
Наслідки ДТП на Одещині. Фото: Головне управління Нацполіції Одещини

Затори до Молдови

На під’їзді до пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" виникли значні затори. Ускладнення руху спостерагіються на виїзді з Одеси, біля села Петродолинське, через ДТП та безпосередньо на самому КПП. Час у дорозі до кордону становить приблизно півтори години.

Затори на трасі Одеса-Рені
Затори до Молдови. Фото: скриншот з Google Maps

Затори до Орлівки

Рух у напрямку до КПП "Орлівка" також ускладнено. Затори зафіксовані на шляху до транзитної ділянки на КПП "Паланка". На самому пункті пропуску "Орлівка" черги відсутні. Орієнтовний час проходження маршруту — понад 4 годин.

Затори на трасі Одеса-Рені
Затори до Орлівки. Фото: скриншот з Google Maps

Затори на Рені

Рух у бік Рені проходить також з ускладненнями, через ДТП біля села Петродолинське. Однак після проходження транзитної зони на КПП "Паланка" проїзд стає значно легшим. Загальний час у дорозі становить близько 4,4 години.

Затори на трасі Одеса-Рені
Затори до Рені. Фото: скриншот з Google Maps

Нагадаємо, ми повідомляли про те, що через сніг на деяких КПП утворилися затори. Також ми писали про те, що у Великій Британії можна отримати штраф за кермування авто у рукавичках.

ДТП Одеса КПП аварія дороги Одеська область затори Новини Одеси
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації