Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Проезд в Молдову затруднен — где проблемы на трассе Одесса-Рени

Проезд в Молдову затруднен — где проблемы на трассе Одесса-Рени

Ua ru
Дата публикации 8 января 2026 15:36
Пробки и смертельное ДТП на трассе Одесса-Рени: объезды и советы водителям
Машины стоят в очереди вблизи границы. Фото иллюстративное: Суспильне Луцк

В четверг, 8 января, на трассе Одесса-Рени в направлении границы с Молдовой образовались большие пробки. В частности, из-за аварии неподалеку от села Петродолинское. Кроме того, приложение Google Maps не всегда показывает актуальную ситуацию на дороге. Поэтому водителям советуют планировать поездки заранее, выбирать объездные маршруты и следить за обновлениями дорожной обстановки.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

Реклама
Читайте также:

Авария на трассе Одесса-Рени

На трассе Одесса-Рени, недалеко от села Петродолинское, затруднено движение из-за дорожно-транспортного происшествия. Предварительно известно, что в результате столкновения двух автомобилей погиб один человек, еще четверо госпитализированы. На месте работают группа реагирования патрульной полиции и следственно-оперативная группа Одесского районного управления полиции № 2, которые регулируют движение и устанавливают обстоятельства ДТП. Водителей просят выбирать альтернативные маршруты и быть осторожными, строго соблюдая правила дорожного движения.

Аварія на трасі Одеса-Рені
Последствия ДТП в Одесской области. Фото: Главное управление Нацполиции Одесской области

Пробки в Молдову

На подъезде к пункту пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" возникли значительные пробки. Осложнения движения наблюдаются на выезде из Одессы, возле села Петродолинское, из-за ДТП и непосредственно на самом КПП. Время в пути до границы составляет примерно полтора часа.

Затори на трасі Одеса-Рені
Пробки до Молдовы. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки до Орловки

Движение по направлению к КПП "Орловка" также затруднено. Пробки зафиксированы на пути к транзитному участку на КПП "Паланка". На самом пункте пропуска "Орловка" очереди отсутствуют. Ориентировочное время прохождения маршрута — более 4 часов.

Затори на трасі Одеса-Рені
Пробки до Орловки. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки на Рени

Движение в сторону Рени проходит также с осложнениями, из-за ДТП возле села Петродолинское. Однако после прохождения транзитной зоны на КПП "Паланка" проезд становится значительно легче. Общее время в пути составляет около 4,4 часа.

Затори на трасі Одеса-Рені
Пробки до Рени. Фото: скриншот из Google Maps

Напомним, мы сообщали о том, что из-за снега на некоторых КПП образовались пробки. Также мы писали о том, что в Великобритании можно получить штраф за вождение авто в перчатках.

ДТП Одесса КПП авария дороги Одесская область пробки Новости Одессы
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации