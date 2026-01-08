Пробки и смертельное ДТП на трассе Одесса-Рени: объезды и советы водителям

Машины стоят в очереди вблизи границы. Фото иллюстративное: Суспильне Луцк

В четверг, 8 января, на трассе Одесса-Рени в направлении границы с Молдовой образовались большие пробки. В частности, из-за аварии неподалеку от села Петродолинское. Кроме того, приложение Google Maps не всегда показывает актуальную ситуацию на дороге. Поэтому водителям советуют планировать поездки заранее, выбирать объездные маршруты и следить за обновлениями дорожной обстановки.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

Авария на трассе Одесса-Рени

На трассе Одесса-Рени, недалеко от села Петродолинское, затруднено движение из-за дорожно-транспортного происшествия. Предварительно известно, что в результате столкновения двух автомобилей погиб один человек, еще четверо госпитализированы. На месте работают группа реагирования патрульной полиции и следственно-оперативная группа Одесского районного управления полиции № 2, которые регулируют движение и устанавливают обстоятельства ДТП. Водителей просят выбирать альтернативные маршруты и быть осторожными, строго соблюдая правила дорожного движения.

Последствия ДТП в Одесской области. Фото: Главное управление Нацполиции Одесской области

Пробки в Молдову

На подъезде к пункту пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" возникли значительные пробки. Осложнения движения наблюдаются на выезде из Одессы, возле села Петродолинское, из-за ДТП и непосредственно на самом КПП. Время в пути до границы составляет примерно полтора часа. Пробки до Молдовы. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки до Орловки

Движение по направлению к КПП "Орловка" также затруднено. Пробки зафиксированы на пути к транзитному участку на КПП "Паланка". На самом пункте пропуска "Орловка" очереди отсутствуют. Ориентировочное время прохождения маршрута — более 4 часов.

Пробки до Орловки. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки на Рени

Движение в сторону Рени проходит также с осложнениями, из-за ДТП возле села Петродолинское. Однако после прохождения транзитной зоны на КПП "Паланка" проезд становится значительно легче. Общее время в пути составляет около 4,4 часа.

Пробки до Рени. Фото: скриншот из Google Maps

Напомним, мы сообщали о том, что из-за снега на некоторых КПП образовались пробки. Также мы писали о том, что в Великобритании можно получить штраф за вождение авто в перчатках.