Головна Одеса Проїзд до Молдови ускладнено — яка ситуація на трасі Одеса-Рені

Проїзд до Молдови ускладнено — яка ситуація на трасі Одеса-Рені

Ua ru
Дата публікації: 12 вересня 2025 14:43
Затори на кордоні з Молдовою: яка ситуація на трасі Одеса–Рені
Автівки в черзні на кордоні. Фото ілюстративне: Державна прикордонна служба

Сьогодні, 12 вересня, на трасі Одеса–Рені в напрямку пунктів пропуску до Молдови утворилися локальні затори. Натомість шлях до кордону з Румунією на півдні Одеської області залишається вільним, тож водіям не доведеться стояти в довгих чергах.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

Читайте також:

Затори до Молдови

В бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" утворилася довга черга автомобілів. Затори спостерігаються поблизу села Маяки, на ділянці біля Нижньодністровського парку та на виїзді з Одеси. Час у дорозі до кордону становить понад годину.

Одеса
Затори на дорозі до Молдови. Фото: скриншот

Затори до Орлівки

На міжнародній трасі М-15 в напрямку Орлівки заторів немає. Подорож до дунайського кордону триватиме сьогодні майже 4 години.

Одеса
Затори на Орлівку. Фото: скриншот

Затори на Рені

До Рені рух також вільний, автомобільних скупчень біля кордону не зафіксовано. Поїздка до румунського кордону триватиме понад 4 годин. Існує альтернативний маршрут, який майже повністю проходить через сусідню країну, але для в’їзду до Молдови доведеться простояти в чергах.

Одеса
Затори на Рені. Фото: скриншот

Нагадаємо, ми писали, які штрафи чекають на українських водіїв у Польщі з 1 жовтня. Також ми повідомляли про те, що означає новий чорний дорожній знак.

Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
