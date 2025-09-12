Пробки на границе с Молдовой: какая ситуация на трассе Одесса-Рени

Машины в очереди на границе. Фото иллюстративное: Государственная пограничная служба

Сегодня, 12 сентября, на трассе Одесса-Рени в направлении пунктов пропуска в Молдову образовались локальные пробки. Зато путь к границе с Румынией на юге Одесской области остается свободным, поэтому водителям не придется стоять в длинных очередях.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

Пробки на Молдову

В сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" образовалась длинная очередь автомобилей. Пробки наблюдаются вблизи села Маяки, на участке возле Нижнеднестровского парка и на выезде из Одессы. Время в пути к границе составляет более часа.

Пробки на дороге в Молдову. Фото: скриншот

Пробки на Орловку

На международной трассе М-15 в направлении Орловки пробок нет. Дорога до дунайской границы займет сегодня почти 4 часа.

Пробки до Орловки. Фото: скриншот

Пробки на Рени

До Рени движение также свободное, автомобильных скоплений у границы не зафиксировано. Дорога до румынской границы займет более 4 часов. Существует альтернативный маршрут, который почти полностью проходит через соседнюю страну, но для въезда в Молдову придется простоять в очередях.

Пробки на Рени. Фото: скриншот

Напомним, мы писали, какие штрафы ждут украинских водителей в Польше с 1 октября. Также мы сообщали о том, что означает новый черный дорожный знак.