Україна
Головна Одеса Проїзд до Молдови ускладнено — яка ситуація на трасі Одеса-Рені

Проїзд до Молдови ускладнено — яка ситуація на трасі Одеса-Рені

Ua ru
Дата публікації: 4 грудня 2025 15:30
Затори на трасі Одеса–Рені 4 грудня: рекомендації водіям щодо об'їздів
Автівки в черзі на кордоні. Фото ілюстративне: Державна прикордонна служба

Сьогодні, 4 грудня, у четвер, на дорозі Одеса–Рені спостерігаються значні затори, що суттєво ускладнюють рух в напрямку молдовського кордону. Водіям радять враховувати можливі довгі затримки та планувати поїздки за альтернативними маршрутами заздалегідь.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

Читайте також:

Затори до Молдови

На шляху до пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" серйозних заторів не спостерігається. Проте значне скупчення автівок фіксується на під’їзді до КПП "Паланка" та безпосередньо на території пункту пропуску. Шлях до кордону займе близько 1 години 20 хвилин.

Затори на трасі Одеса-Рені
Затори до Молдови. Фото: скриншот з Google Maps

Затори до Старокозачого

Рух у бік КПП "Старокозаче" також ускладнений. Затори утворилися біля КПП "Паланка", після — проїзд вільний. Орієнтовний час у дорозі становить понад півтори години.

Затори на трасі Одеса-Рені
Затори до Старокозачого. Фото: скриншот з Google Maps

Затори на Рені

Рух у напрямку Рені біля молдовського кордону сповільнений. Проте після проходження транзитної зони на пункті пропуску "Паланка" дорога значно розвантажується, що дає змогу їхати без затримок і зупинок. Загальний час у дорозі перевищує чотири години. Також доступний альтернативний маршрут, який переважно проходить через територію Молдови.

Затори на трасі Одеса-Рені
Затори до Рені. Фото: скриншот з Google Maps

Нагадаємо, ми повідомляли про те, які авто найчастіше страждають від проблем з дизелем. Також ми писали про те, які вживані авто потрапили у ТОП-3.

Одеса кордон КПП авто Одеська область затори Новини Одеси
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
