Затори на трасі Одеса–Рені 4 грудня: рекомендації водіям щодо об'їздів

Проїзд до Молдови ускладнено — яка ситуація на трасі Одеса-Рені
Сьогодні, 4 грудня, у четвер, на дорозі Одеса–Рені спостерігаються значні затори, що суттєво ускладнюють рух в напрямку молдовського кордону. Водіям радять враховувати можливі довгі затримки та планувати поїздки за альтернативними маршрутами заздалегідь.
Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.
Затори до Молдови
На шляху до пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" серйозних заторів не спостерігається. Проте значне скупчення автівок фіксується на під’їзді до КПП "Паланка" та безпосередньо на території пункту пропуску. Шлях до кордону займе близько 1 години 20 хвилин.
Затори до Старокозачого
Рух у бік КПП "Старокозаче" також ускладнений. Затори утворилися біля КПП "Паланка", після — проїзд вільний. Орієнтовний час у дорозі становить понад півтори години.
Затори на Рені
Рух у напрямку Рені біля молдовського кордону сповільнений. Проте після проходження транзитної зони на пункті пропуску "Паланка" дорога значно розвантажується, що дає змогу їхати без затримок і зупинок. Загальний час у дорозі перевищує чотири години. Також доступний альтернативний маршрут, який переважно проходить через територію Молдови.
