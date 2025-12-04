Пробки на трассе Одесса-Рени 4 декабря: рекомендации водителям по объездам

Машины в очереди на границе. Фото иллюстративное: Государственная пограничная служба

Сегодня, 4 декабря, в четверг, на дороге Одесса-Рени наблюдаются значительные пробки, существенно затрудняющие движение в направлении молдавской границы. Водителям советуют учитывать возможные долгие задержки и планировать поездки по альтернативным маршрутам заранее.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

Реклама

Читайте также:

Пробки в Молдову

На пути к пункту пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" серьезных пробок не наблюдается. Однако значительное скопление автомобилей фиксируется на подъезде к КПП "Паланка" и непосредственно на территории пункта пропуска. Путь к границе займет около 1 часа 20 минут. Пробки в Молдову. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки до Староказачьего

Движение в сторону КПП "Староказачье" также затруднено. Пробки образовались возле КПП "Паланка", после — проезд свободный. Ориентировочное время в пути составляет более полутора часов.

Пробки до Староказачьего. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки на Рени

Движение в направлении Рени возле молдавской границы замедлено. Однако после прохождения транзитной зоны на пункте пропуска "Паланка" дорога значительно разгружается, что позволяет ехать без задержек и остановок. Общее время в пути превышает четыре часа. Также доступен альтернативный маршрут, который преимущественно проходит через территорию Молдовы.

Пробки до Рени. Фото: скриншот с Google Maps

Напомним, мы сообщали о том, какие авто чаще всего страдают от проблем с дизелем. Также мы писали о том, какие подержанные автомобили попали в ТОП-3.