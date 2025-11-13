Відео
Головна Одеса Проїзд до Молдови ускладнено — ситуація на трасі Одеса-Рені

Проїзд до Молдови ускладнено — ситуація на трасі Одеса-Рені

Ua ru
Дата публікації: 13 листопада 2025 14:33
Оновлено: 15:13
Затори на трасі Одеса–Рені 13 листопада: ускладнення руху в сторону Молдови
Авто на КПП. Фото ілюстративне: Державна прикордонна служба

У четвер, 13 листопада, рух автомобілів на трасі Одеса–Рені в напрямку до молдовського кордону значно уповільнений. На окремих ділянках траси спостерігаються затори та тимчасові обмеження. Водіям рекомендують заздалегідь планувати маршрут і враховувати можливі затримки. Рух у напрямку, до кордону з Румунією, здійснюється без перешкод.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

Читайте також:

Затори до Молдови

По дорозі до пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" утворилися затори в кількох місцях. Затримки фіксують біля Нижньодністровського парку перед самим кордоном, а також на виїзді з Одеси. Час у дорозі до кордону може сягати приблизно півтори години.

Затори на трасі Одеси-Рені
Затори до Молдови. Фото: скриншот з Google Maps

Затори до Орлівки

Рух до Орлівки відбувається вільно, без затримок та накопичень транспортних засобів. Доїзд до пункту пропуску на Дунаї займає приблизно 4 години. Водіям пропонують альтернативний маршрут, що частково пролягає територією Молдови.

Затори на трасі Одеси-Рені
Затори на Орлівку. Фото: скриншот з Google Maps

Затори на Рені

Рух у напрямку Рені наразі вільний, без черг та затримок. Час у дорозі перевищує 4 години. Також є альтернативний шлях, який здебільшого проходить через територію Молдови.

Затори на трасі Одеси-Рені
Затори до Рені. Фото: скриншот з Google Maps

Нагадаємо, ми повідомляли про те, які переваги та недоліки у 4-циліндрових двигунів. Також ми писали про те, які корейські кросовери найнадійніші.

Одеса кордон КПП дороги Одеська область затори Новини Одеси
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
