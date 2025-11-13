Пробки на трассе Одесса-Рени 13 ноября: осложнение движения в сторону Молдовы

Авто на КПП. Фото иллюстративное: Государственная пограничная служба

В четверг, 13 ноября, движение автомобилей на трассе Одесса-Рени в направлении молдавской границы значительно замедлено. На отдельных участках трассы наблюдаются пробки и временные ограничения. Водителям рекомендуют заранее планировать маршрут и учитывать возможные задержки. Движение по направлению, к границе с Румынией, осуществляется без помех.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

Пробки в Молдову

По дороге к пункту пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" образовались пробки в нескольких местах. Задержки фиксируют возле Нижнеднестровского парка перед самой границей, а также на выезде из Одессы. Время в пути до границы может достигать примерно полтора часа. Пробки до Молдовы. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки до Орловки

Движение в Орловку происходит свободно, без задержек и накоплений транспортных средств. Доезд до пункта пропуска на Дунае занимает примерно 4 часа. Водителям предлагают альтернативный маршрут, частично пролегающий по территории Молдовы.

Пробки на Орловку. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки на Рени

Движение в направлении Рени пока свободное, без очередей и задержек. Время в пути превышает 4 часа. Также есть альтернативный путь, который в основном проходит через территорию Молдовы.

Пробки до Рени. Фото: скриншот с Google Maps

