Затор на трасі Одеса–Рені 28 листопада: серйозні затримки та густий туман на дорозі

Авто стоять у черзі на кордоні. Фото ілюстративне: Державна прикордонна служба

У п’ятницю, 28 листопада, на трасі Одеса–Рені сталися масштабні затори: рух у бік молдовського кордону майже повністю зупинився. Водіїв закликають враховувати можливі значні затримки та заздалегідь обирати об’їзні шляхи. Окрім того, через густий туман на дорозі слід бути особливо обережними та уважними за кермом.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

Реклама

Читайте також:

Затори до Молдови

На дорозі до пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" спостерігаються сильні затори в декількох ділянках. Затримки зафіксовано на виїзді з Одеси, біля Нижнодністровського парку та перед КПП. Час очікування на дорозі до кордону займе майже 1 годину 16 хвилин. Затори до Молдови. Фото: скриншот з Google Maps

Затори до Старокозачого

Рух у напрямку КПП "Старокозаче" також відбувається із затримками. Затори спостерігаються в районі КПП "Паланка" та сильні затримки на самому КПП "Старокозаче". Час у дорозі займе приблизно 1,5 години.

Затори до Старокозачого. Фото: скриншот з Google Maps

Затори на Рені

Рух у напрямку Рені біля молдовського кордону залишається дуже повільним. Проте після проходження пункту пропуску дорога стає майже порожньою, і проїзд здійснюється без черг та затримок. Загальний час подорожі перевищує чотири години. Водіям радять розглянути альтернативний маршрут, який переважно пролягає через територію Молдови.

Затори до Рені. Фото: скриншот з Google Maps

Туман на дорозі

Зазначимо, на Одещині оголосили штормове попередження. Очікується туман, видимість 200–500 м. Через погіршення погодних умов водіїв та пішоходів закликають бути максимально обережними. Рекомендується знижувати швидкість, дотримуватися безпечної дистанції, рухатися з увімкненими фарами та уникати ризикових маневрів. Пішоходам радять переходити дорогу тільки в дозволених місцях та використовувати світлоповертальні елементи. Обережність на дорозі допоможе уникнути аварій.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, чи варто купувати вживане авто Toyota Auris. Також ми писали про те, як правильно прогрівати двигуни різних типів.