Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаТранспортВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Компании
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Проезд в Молдову затруднен — ситуация на трассе Одесса-Рени

Проезд в Молдову затруднен — ситуация на трассе Одесса-Рени

Ua ru
Дата публикации 28 ноября 2025 13:59
Пробка на трассе Одесса-Рени 28 ноября: серьезные задержки и густой туман на дороге
Авто стоят в очереди на границе. Фото иллюстративное: Государственная пограничная служба

В пятницу, 28 ноября, на трассе Одесса-Рени произошли масштабные пробки: движение в сторону молдавской границы почти полностью остановилось. Водителей призывают учитывать возможные значительные задержки и заранее выбирать объездные пути. Кроме того, из-за густого тумана на дороге следует быть особенно осторожными и внимательными за рулем.

Об этом Новости.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

Реклама
Читайте также:

Пробки в Молдову

На дороге к пункту пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" наблюдаются сильные пробки в нескольких участках. Задержки зафиксированы на выезде из Одессы, возле Нижнеднестровского парка и перед КПП. Время ожидания на дороге к границе займет почти 1 час 16 минут.

Затори на трасі Одесі-Рені
Пробки до Молдовы. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки до Староказачьего

Движение в направлении КПП "Староказачье" также происходит с задержками. Пробки наблюдаются в районе КПП "Паланка" и сильные задержки на самом КПП "Староказачье". Время в пути займет примерно 1,5 часа.

Затори на трасі Одесі-Рені
Пробки до Староказачьего. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки на Рени

Движение в направлении Рени возле молдавской границы остается очень медленным. Однако после прохождения пункта пропуска дорога становится почти пустой, и проезд осуществляется без очередей и задержек. Общее время путешествия превышает четыре часа. Водителям советуют рассмотреть альтернативный маршрут, который преимущественно пролегает через территорию Молдовы.

Затори на трасі Одесі-Рені
Пробки до Рени. Фото: скриншот с Google Maps

Туман на дороге

Отметим, в Одесской области объявили штормовое предупреждение. Ожидается туман, видимость 200-500 м. Из-за ухудшения погодных условий водителей и пешеходов призывают быть максимально осторожными. Рекомендуется снижать скорость, соблюдать безопасную дистанцию, двигаться с включенными фарами и избегать рисковых маневров. Пешеходам советуют переходить дорогу только в разрешенных местах и использовать световозвращающие элементы. Осторожность на дороге поможет избежать аварий.

Напомним, мы сообщали о том, стоит ли покупать подержанное авто Toyota Auris. Также мы писали о том, как правильно прогревать двигатели разных типов.

Одесса граница КПП дороги авто Одесская область пробки Новости Одессы
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации