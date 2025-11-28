Пробка на трассе Одесса-Рени 28 ноября: серьезные задержки и густой туман на дороге

Авто стоят в очереди на границе. Фото иллюстративное: Государственная пограничная служба

В пятницу, 28 ноября, на трассе Одесса-Рени произошли масштабные пробки: движение в сторону молдавской границы почти полностью остановилось. Водителей призывают учитывать возможные значительные задержки и заранее выбирать объездные пути. Кроме того, из-за густого тумана на дороге следует быть особенно осторожными и внимательными за рулем.

Об этом Новости.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

Пробки в Молдову

На дороге к пункту пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" наблюдаются сильные пробки в нескольких участках. Задержки зафиксированы на выезде из Одессы, возле Нижнеднестровского парка и перед КПП. Время ожидания на дороге к границе займет почти 1 час 16 минут. Пробки до Молдовы. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки до Староказачьего

Движение в направлении КПП "Староказачье" также происходит с задержками. Пробки наблюдаются в районе КПП "Паланка" и сильные задержки на самом КПП "Староказачье". Время в пути займет примерно 1,5 часа.

Пробки до Староказачьего. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки на Рени

Движение в направлении Рени возле молдавской границы остается очень медленным. Однако после прохождения пункта пропуска дорога становится почти пустой, и проезд осуществляется без очередей и задержек. Общее время путешествия превышает четыре часа. Водителям советуют рассмотреть альтернативный маршрут, который преимущественно пролегает через территорию Молдовы.

Пробки до Рени. Фото: скриншот с Google Maps

Туман на дороге

Отметим, в Одесской области объявили штормовое предупреждение. Ожидается туман, видимость 200-500 м. Из-за ухудшения погодных условий водителей и пешеходов призывают быть максимально осторожными. Рекомендуется снижать скорость, соблюдать безопасную дистанцию, двигаться с включенными фарами и избегать рисковых маневров. Пешеходам советуют переходить дорогу только в разрешенных местах и использовать световозвращающие элементы. Осторожность на дороге поможет избежать аварий.

