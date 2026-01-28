Відео
Головна Одеса Проїзд до Молдови з Одеси утруднений — які проблеми

Проїзд до Молдови з Одеси утруднений — які проблеми

Ua ru
Дата публікації: 28 січня 2026 14:10
Затори на трасі Одеса-Рені 28 січня: ускладнений рух через погану погоду
Автівки на КПП. Фото ілюстративне: Державна прикордонна служба

Сьогодні, 28 січня, на трасі Одеса-Рені утворилися значні затори, які суттєво ускладнили рух транспорту. Основною причиною проблем стала несприятлива погода. На дорогах сильний туман та ожеледиця. Найгірша ситуація спостерігається на під’їздах до кордону з Молдовою. Водіїв закликають заздалегідь планувати свої маршрути та обирати альтернативні шляхи.

Про затори свідчать дані сервісу Google Maps.



Затори у напрямку Паланки

Шлях до пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" значно ускладнений через утворення заторів. Проблеми з рухом спостерігаються на виїзді з Одеси, поблизу Маяків, біля Національного природного парку "Нижньодністровський" та на самому КПП. Час у дорозі наразі складає близько 1 години 21 хвилин.

Затори на трасі Одеса-Рені
Затори до Паланки. Фото: скриншот з Google Maps

Затори у напрямку Орлівки

Наразі дорога до паромної переправи в Орлівці проходить без затримок — транспорт рухається плавно, без зупинок і заторів. Водночас на під'їздах до транзитного пункту, що веде до Молдови, виникають значні труднощі, через які час у дорозі може перевищувати чотири години.

Затори на трасі Одеса-Рені
Затори до Орлівки. Фото: скриншот з Google Maps

Затори до Рені

На шляху до пункту пропуску "Рені — Джюрджюлешть" рух проходить без затримок та заторів. Натомість на під’їздах до КПП "Паланка" утворилися значні черги, через які час очікування може сягати приблизно 4 години 30 хвилин. Існує також альтернативний маршрут, що майже повністю проходить через територію іншої країни. Подорож може тривати понад 5 годин.

Затори на трасі Одеса-Рені
Затори до Рені. Фото: скриншот з Google Maps

Нагадаємо, ми повідомляли про те, на яких КПП України є черги, на багатьох проблеми з рухом. Також ми писали про те, що зарядка електромобілів значно здорожчала.

Одеса КПП дороги Одеська область затори Новини Одеси виїзд за кордон
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
